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2026年4月移民排期公布 親屬移民大幅前進

記者陳熙文／華盛頓報導
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2026年4月移民排期表。（資料來源╱/國務院 、記者陳熙文╱製表）
2026年4月移民排期表。（資料來源╱/國務院 、記者陳熙文╱製表）

國務院17日公布2026年4月移民排期，其中親屬移民項目，第一優先(公民的成年未婚子女)的中國出生和非中國出生都前進181天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)的部分，中國出生和非中國出生都原地踏步；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生都前進146天；第三優先(公民已婚子女)的中國出生和非中國出生都前進123天；第四優先(成年公民兄弟姊妹)的中國出生和非中國出生都前進75天。

在職業移民項目的部分，中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步。

在第四優先(宗教人士)的部分，中國和非中國出生皆原地踏步；中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進181天，非中國出生前進181天；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進146天，非中國出生前進146天；

第三優先(公民已婚子女)中國出生前進123天，非中國出生前進123天；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進75天，非中國出生前進75天。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生前進40天；

中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

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