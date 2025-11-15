我的頻道

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

2025年12月移民排期 EB類前進 親屬類原地踏步

記者陳熙文／華盛頓報導
2025.12移民排期表。（資料來源╱國務院、製表╱記者陳熙文）　

國務院14日公布2025年12月移民排期，其中親屬移民項目，全部原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先前進31天，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進61天、非中國出生前進62天；

中國出生第三優先(一般類)前進31天、非中國出生前進14天；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進7天、非中國出生前進17天；

中國出生第四優先(一般類)前進62天、非中國出生前進62天；

中國出生第四優先(宗教人士)有排期（2020年9月1日）；非中國出生有排期（2020年9月1日）；

中國出生第五優先EB-5非區域中心前進220天，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心前進220天；非中國出生有名額。

川普新規 身體狀況、財務不佳者 美可拒發移民簽證

ICE抓人用新招 多綠卡面試者被捕

現代、起亞 遭控剝削童工、強制囚犯勞力

芝城之後移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

2025年12月移民排期 EB類前進 親屬類原地踏步

2025-11-15 01:29

