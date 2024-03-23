「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

疑似華人的女性無證客，被拍到身著昂貴的加拿大鵝羽絨衣、手拿新款手機，20日與其他無證移民非法越過美墨邊境入美，排隊向邊界巡邏隊尋求庇護，照片傳上社媒網站，數百萬人瀏覽。(截圖自Fox News電視畫面)

每日郵報(Daily Mail)23日報導，一名顯然來自東亞的女性，很可能是華裔，被拍到非法越過美墨邊境進入美國；她身上穿著昂貴的加拿大鵝(Canada Goose)羽絨衣，手拿新款手機，20日與其他移民排隊向邊界巡邏隊自首，尋求庇護，照片傳上社媒網站，數百萬人瀏覽後感到傻眼。

據「福斯新聞」(Fox News)報導指出，她拿哪一廠牌手機、機齡多久，由所拍畫面來看並不清楚；貼上X平台的人問道：「這是玩真的嗎？」

近幾個月非法入美的中國無證客 人數開始超過來自很多拉丁美洲國家的人，尤其是在加州 。海關及邊界保護局(CBP)表示，2023會計年度在美墨邊界遇到2萬4048名中國無證客，相比疫情鎖國時期的2021年，成長達7000%，當時僅發現323名。

CBP表示，目前在美墨邊界的加州聖地牙哥段，抓到的中國無證客要比墨西哥 人來得多。2024年新會計年度去年10月1日起，已逮捕約2萬1000中國人，僅次於來自哥倫比亞的約2萬8000人，但比墨西哥人1萬8000來得多。

數十名中國無證客2月15日被發現排在加州與墨國邊界的哈昆巴鎮(Jacumba)，他們振振有詞地對記者表示，他們到此地是「收錢來著」。

每日郵報表示，像前述這名女性穿的Canada Goose羽絨外套，若是全新真品，一件至少1100元，但如果上網買二手貨，價錢可降到300元，若是山寨品也只要原價的零頭，若她在東亞先買再來美國，更是如此。

一些回應的人評論說，擁有中產身價，並不會阻止無證客被起訴、必須遣送回母國，尤其假設她來自中國。

有人表示，大家假設她逃離母國是出於財務理由，但真正原因更常出自個人安全，「手機跟羽絨衣能保護她不受政治迫害嗎？」

另一人寫道，自己是俄國猶太裔人，12年來一直抗議普亭的高壓政權，最後拎著一只手提箱離開俄國；他承認手提箱裡有蘋果生產的Macbook，以及能攝像的手機，但在反戰抗議時手機被砸壞了，德國不讓他入境，「你們美國人也一樣」。

前情報官員班斯曼(Todd Bensman)表示，很多中國無證客先付錢給替墨西哥毒梟集團工作的「蛇頭」，蛇頭沿美墨邊界經營已久；但近來需求量大增，業務量飆破天花板，「中國人走線近幾年變了」；「移民以往要靠蛇頭，現在可以由線上或者到聊天室學習，自助先到墨西哥」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點