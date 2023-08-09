全球百萬富豪移民潮再起 這3點讓你意想不到

全球百萬富豪再度掀起移民潮，以澳洲最受歡迎。(路透)

在各國解除新冠疫情封鎖後，全球百萬富豪再度掀起移民 潮，今年將有超過12萬名百萬富豪移居，移民的國家和考量都和十年前大不相同，以澳洲 最受歡迎，美國富豪則積極想取得第二個國家的公民身分，而且許多富豪拿到第二本護照是為了免簽進入更多國家。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，倫敦投資 移民顧問業者Henley合夥公司6月發布「2023年私人財富移民報告」，預估今年將有12.2萬名可投資財富超過100萬美元的個人，搬到其他國家。

這份報告的數據來源是總部位於南非的財富情報業者New World Wealth，讓人得以一窺全球百萬富豪移民至少上半年的遷居趨勢。Henley私人客戶事業群主管渥雷克指出，約30%的移居百萬富豪是透過投資移民計畫遷居，「以個別國家來看，稍微有點再度回歸常態」。

中國外流超過1萬名百萬富豪

報告顯示，中國的淨外流百萬富豪最多，有13,500名百萬富豪搬出去，原因包括對新冠封控政策感到挫折、同時尋求更高的政治穩定。渥雷克說，中國嚴格的資本與外匯外流管制，使許多百萬富豪無法在全球多元配置投資組合。

外流富豪人數排在中國之後的，依序為印度、英國。渥雷克說，最新報告最令人意外之處之一，就是在英國脫歐之後，英國的百萬富豪淨外流人數仍位居第三。

淨流入最多百萬富豪的國家為澳洲的5,200人，之後是阿拉伯聯合大公國和新加坡。渥雷克說，今年移民澳洲的百萬富豪人數預估將增加37%，澳洲相對孤立的地理位置曾是劣勢，現在反因新冠疫情和俄烏戰爭而成為優勢，而且澳洲的生活方式和氣候都遠優於許多其他新興市場。

Henley也預估，紐西蘭年底前將增加700位百萬富豪。渥雷克說，澳洲和紐西蘭常被視為美國矽谷超級富豪的去處。

百萬富豪移民考量大不同

報告顯示，百萬富豪在思考移居地點時，通常會考慮到生活方式，新興經濟體的百萬富豪會遷居到法治與政治穩定的國家，以保護商業利益，但也有人有更次要的目標，例如渥雷克指出，他一位杜拜客戶想設立全球供應鏈，並在歐美建立配銷網路，因此尋找有商業、稅務及進口關稅優惠的國家。

渥雷克也說，促使百萬富豪銀民的因素還包括拿到第二本護照對富豪有利，即便他們沒有真的搬走。雖然新興國家的居民傾向透過投資尋找第二居所或公民身分，但現在Henley提供投資移民諮詢的，反而是以美國為最大單一新客戶市場，Henley因而在美國開設三個新辦公室，以處理龐大需求。

渥雷克指出，這個轉變始於美國剛爆發新冠疫情後，歐盟暫時禁止美國人進入歐盟國家，美國富豪突然察覺只有美國公民身分、以及只有美國居所的風險。現在美國人日益尋求歐洲據點，不管是透過希臘或西班牙等國的投資居留黃金簽證計畫、還是奧地利或馬爾他等國的投資公民計畫。

渥雷克也說，Henley很大一部分客戶取得另一本護照的目的，是以免簽提高在全球旅行的自由。中國護照只能在80國免簽，但若以25萬美元，透過聖克里斯多福及尼維斯的投資公民計畫取得該國護照後，就能免簽進入超過150國，還包括歐盟和英國，新加坡護照更能免簽進入192國。