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「如同被囚禁在這裡…」無證客庇護申請5年 慘沒下文

編譯俞仲慈／綜合5日電
許多移民向美國申請庇護，但案件嚴重積壓，形同他們「又被監禁一次」。(Getty Images)
許多移民向美國申請庇護，但案件嚴重積壓，形同他們「又被監禁一次」。(Getty Images)

根據紐約州雪城大學(Syracuse University)交易記錄訪談資料交換所(TRAC)2022年統計資料，全美累積近160萬無證移民申請案，平均結案時間超過四年，案件積壓情況嚴重，無證移民等候多年盼不到法院開庭，宛如被囚禁在另一個國家。

來自尼加拉瓜26歲的匿名男子，五年前入境申請庇護，但是案件毫無進展，儘管已有工作許可證和社會安全號碼，但因為身分懸而未決，令他的美國夢破碎：「如同被囚禁在這個國家，根本無法真正幫助到你。」

根據TRAC統計，無證移民從申請到法院開庭，平均等候時間為1572天，也就是4.3年，申請案件積壓情況嚴重，主因在於效率低落的舊移民制度。

戴維斯加州大學(University of California, Davis)法學教授艾達納(Raquel Aldana)表示：「聯邦移民制度是在1965年制定，自那時起沒有再進行改革。」並補充道：「我們不在乎每年2萬至2萬5000份庇護申請案，所以問題或許不在於移民人數，而是法律本身沒有符合現實。」邁阿密移民律師瑞奇佛(Tahimí Rengifo)也認為：「只要沒有真正全面改革移民制度，情況會持續惡化。」

美國移民律師協會(AILA)顧問艾美·格雷尼(Amy Grenier)表示前總統川普任內，實施包括拒絕非必要申請案與凍結移民人員聘僱等政策，加上疫情期間公務體系停擺，導致申請案件堆積如山，她坦言：「移民機構在溝通和協調方面，真的做得很糟。」

另外川普任內爆發非法移民潮，因此採取「後進先出」措施，優先審理新入境無證移民，原本是先排除庇護資格，以便盡速驅逐出境，結果卻變成早已入境的無證移民申請時間越拖越久。

瑞奇佛表示移民聽證會安排倉促，申請人幾乎沒有準備或聘請律師，而遭到律師拒絕受理，格雷尼補充表示：「因為聽證會安排太過倉促，而且加速遣返以及移民法庭審理程序會拖延。」根據TRAC統計，2022年庇護申請結案中，有十分之一申請人並未聘請律師；尚未結案申請人有21%登記為無人代理。

非法移民 庇護 川普

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