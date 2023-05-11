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美墨邊境危機？「Title 42」禁令到期 上萬移民聚集邊界

轉角24小時
2023年5月10日，墨西哥蒂華納一側的移民，聚集在邊境等待Title 42到期後，設法進入美國。（Getty Images）
2023年5月10日，墨西哥蒂華納一側的移民，聚集在邊境等待Title 42到期後，設法進入美國。（Getty Images）

「關閉邊境的疫情法令到期，拉美移民即將湧入美國...？」美國政府在疫情期間，阻擋移民入境的「Title 42」緊急法令將於5月11日午夜到期。冀望可能的門戶大開，上萬名滯留邊境的拉美移民，已聚集在墨西哥一側等待法令到期、準備入境美國。警戒的美國政府，除了增派軍人鎮守邊境外，5月10日拜登政府訂立一項新法規，若移民在前往美國途中入境第三國卻未先尋求該國庇護，之後便無資格請求美國庇護。棘手的邊境移民問題讓美國苦惱已久，即使拜登政府的態度相對川普時期寬容，然而現實的社會壓力，始終讓美國政壇與民主黨內，對移民問題充滿分歧。

隨著Title 42在5月11日午夜11時59分到期的大限將近，本周嘗試非法跨越美墨邊境入境的移民數量也大增，美國國土安全部、以及在德州邊境城市如艾爾帕索（El Paso），更是嚴陣以待，對可能即將隨法令到期而來的非法移民浪潮及混亂，感到憂慮。

根據BBC的資料，僅在5月9日一天內，偷渡越過美墨邊境失敗而被捕的移民，就超過1萬人，更有無數移民聚集至墨西哥一側的邊境城市，即使仍未確知要何時、以及如何入境美國，但Title 42即將到期的消息，又使得移民更加期待，紛紛攜家帶眷露宿在邊境圍籬處等待。

Title 42自前總統川普任內的2020年3月開始實施，當時政府表示為了遏制疫情蔓延，故援引衛生法令關閉邊境、限制移民——依據Title 42的內容，美國執法人員在逮捕非法移民之後，得以立刻將其遣送回國。在過去，被捕的移民不會直接被遣返，而是被送到拘留所羈押、被控犯下偷渡罪，或是先行釋放、等待移民法庭為其舉行聽證會（移民法庭的案件早已堆積如山，等待期間可能長達數月甚至數年）。

2023年5月10日，德州埃爾帕索一側的美墨邊境圍籬。（Getty Images...
2023年5月10日，德州埃爾帕索一側的美墨邊境圍籬。（Getty Images）

許多移民會在滯留美國的期間申請庇護，以求得到永久居留的身分——在庇護案件同樣海量的情況下，提出申請的移民在法官做出全面裁決之前的等待期間，便可以合法居留美國。而Title 42的實施，掐斷了這條居留之路，移民一旦被邊境巡邏隊逮捕，便會直接驅逐出境、也不能申請庇護。

川普政府頒布Title 42之後，便被批評是利用疫情做藉口，實則是想拒絕移民入境美國，然而在對移民態度較寬容的拜登2021年上台之後，Title 42依然被保留至今——美國公民自由聯盟等民間團體曾在川普時期提出行政訴訟，要求當局停止驅逐未成年人和移民家庭，拜登上台後豁免未成年的移民，但移民家庭及成年的單身移民仍繼續被趕出美國。

儘管拜登政府表示Title 42只是「臨時的」緊急法令，但在2023年1月，當局仍在反對者發起上訴、要求停止實施Title 42的法庭上，表示在保護公眾健康及防止疫情傳播的公衛考量上，Title 42仍是必要法規。

隨著疫苗普及、疫情威脅性降低，政府的公衛論點逐漸變得薄弱，加上聯邦法院表示沒有證據表明Title 42阻止疫情傳播，Title 42的適用效期不再獲得延長，疫情緊急狀態結束。

美增派1500名士兵鎮守邊境

想要逃離母國貧困、暴力、政治黑暗的拉美各國移民聚集墨西哥，長達3218公里的美墨邊界線承受巨大壓力，為了因應即將到來的巨大移民浪潮，美國政府增派了1500名士兵鎮守邊境，此外邊界上還有約2萬4000名執法員警、2500名國民警衛隊成員，共同協助海關和邊境保護局（CBP）管制移民入境。

2023年5月10日，移民從墨西哥華雷斯城過境後，在格蘭德河岸邊等待德州埃爾帕索...
2023年5月10日，移民從墨西哥華雷斯城過境後，在格蘭德河岸邊等待德州埃爾帕索邊境巡邏隊處置。（Getty Images）

2023年5月10日，墨西哥蒂華納，一名移民攀爬美墨圍牆。（Getty Imag...
2023年5月10日，墨西哥蒂華納，一名移民攀爬美墨圍牆。（Getty Images）

邊境巡邏隊工會主席賈德（Brandon Judd）表示，在5月8日、9日，每天都有超過1萬名移民在美墨邊境因偷渡被捕，他指出，如果美國移民局和慈善組織沒有能力接收移民，邊境執法人員已獲准在邊境城市釋放被捕的移民。

艾爾帕索市長利澤爾（Oscar Leeser）也對Title 42到期後的可能情況表達擔憂，由於位處邊境，艾爾帕索早已收容大量移民、資源緊繃。利澤爾表示，僅在與艾爾帕索僅一河之遙的墨西哥華雷斯城（Juárez），目前就有約1萬人在排隊等待入境美國——自2022年10月1日至今，艾爾帕索地區就有超過26萬5000次移民嘗試入境的官方紀錄，比前一年度增加134%。

新規將拉美移民拒之門外

為了因應Title 42到期之後的混亂局面，拜登政府5月10日通過新的移民規定，根據新的規定內容，如果非法入境美國的移民，途中曾入境第三國，卻未先尋求該國政府的庇護，那麼即使之後入境美國，也沒有資格向美國申請庇護，而被驅逐出境的非法入境者，5年內不得申請美國庇護——這項規定形同將絕大多數非墨西哥的拉美移民拒之門外，因為這些人在前往美國的途中，往往要經過多個國家，最起碼必然入境墨西哥。

該項新規定將於5月11日生效，效期兩年，然而遭遇民主黨部分黨內人士和移民人權倡議人士的反對，反對者表示拜登政府的新規定過於嚴厲，甚至可與川普相提並論，並認為規定削弱美國法律提供的庇護保障，更違背拜登在2020年競選時的聲明——當時拜登表示，不允許人們在美國尋求庇護是「錯誤的」。

2023年5月10日，美國海關和邊境保護局官員在美墨邊境進行演習。（Getty ...
2023年5月10日，美國海關和邊境保護局官員在美墨邊境進行演習。（Getty Images）

另一方面，由22名共和黨籍的州檢察長所組成的聯盟，也反對這項新規定，理由是認為其「充滿例外」，得以讓不合規定的非法移民有漏洞可鑽。

拜登及民主黨雖然長期以來，在對待移民議題上，態度比共和黨（以及川普）寬容，但華盛頓郵報指出，美墨邊境問題一直讓拜登苦苦掙扎，一方面是移民問題對美國帶來的社會、收容系統、治安壓力，另一方面是在各界認定拜登會比川普對移民更寬容的情況下，自他上台後，非法偷渡美墨邊境的移民人數激增，這是他在執政初期民調即下滑的原因之一。

日前拜登已承認，即使政府盡力因應，但接下來邊境恐怕仍會暫時陷入混亂。

美國當局先前已在4月下旬表示，為了處理移民問題，政府同時正在設法擴大移民的合法替代途徑以入境美國，希望以此阻止偷渡；另外拜登5月9日時也表示，計畫在哥倫比亞、瓜地馬拉等地開設100個以上的移民處理中心，美國官員將與聯合國難民事務辦事處、以及國際移民組織合作，將移民引導至美國、加拿大或其他國家的難民安置點，以及推出新的移民登記申請庇護預約平台CBP One

加州聖地牙哥附近的邊境圍籬，一名移民女孩朝美國方向伸手。（路透）
加州聖地牙哥附近的邊境圍籬，一名移民女孩朝美國方向伸手。（路透）

(影音製作：尤昱程  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

非法移民 拜登 庇護

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