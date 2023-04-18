5月移民排期 中國出生職業和親屬移民多項推進

資料來源：國務院 製表：記者張筠

國務院 18日公布2023年5月移民 排期，親屬移民部分項目前進，除第二優先2-A類和2-B類原地踏步，其他各項都有推進，幅度兩周左右；職業移民中國出生多項有推進，幅度最大的為第三優先(非技術勞工 )前進六個多月，第一、二、四優先皆原地踏步；職業移民非中國出生第二優先倒退四個多月，其他各項有名額或原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進兩周；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)前進兩周多；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進兩周多。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生無需排期，有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生倒退四個多月；

中國出生第三優先(一般類)前進五個月；非中國出生出現排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進六個多月，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(特殊人員)原地踏步；非中國出生也原地踏步；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心前進兩個月，非中國出生兩項均有名額，無需排期。