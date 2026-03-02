夏威夷免費公立學前班 3月2日起開放申請

夏威夷公立Pre-K教室與州教育局合作，設置全州各地校園內。(州長辦公室提供)

夏威夷 州長辦公室指出，早期學習執行辦公室（Executive Office on Early Learning，EOEL）26日宣布，2026–2027學年度公立學前班(Pre-K)計畫的申請於2026年3月2日開放。

EOEL的公立Pre-K計畫是為符合資格、年滿3歲或4歲，且距離進入幼稚園尚有兩年的兒童，提供免費且高品質的學前教育。該計畫在兒童發展的關鍵階段提供支持，協助建立穩固的基礎，為終身學習與未來成功奠定良好開端。

EOEL主任克羅斯(Yuuko Arikawa-Cross)表示：「高品質的早期學習經驗能在社交、情緒及學術方面為我們的孩子（keiki）做好準備。我們鼓勵家庭儘早申請，把握這項免費機會，為孩子打造良好的起跑點。」

EOEL的公立Pre-K教室與夏威夷州教育局（Department of Education，DOE）合作，設置全州各地校園內，使全州家庭更方便獲得早期教育資源。目前EOEL在全州89所DOE校園內設有117間教室，並計畫持續擴展。

有意申請的家庭可自3月2日起前往 EarlyLearning.eHawaii.gov 填寫線上申請表。關於申請資格、優先順序類別、教室地點及入學時程等更多資訊，可至EOEL官方網站 www.EarlyLearning.Hawaii.gov 查詢。

早期學習執行辦公室是夏威夷州政府機構，致力於透過高品質的幼兒教育，為從出生至五歲的兒童建立穩固基礎。EOEL主導州內早期學習體系的規劃與推動，確保夏威夷的孩子能獲得所需的資源與機會，在學校及未來人生階段中蓬勃發展。