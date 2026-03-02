我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

夏威夷免費公立學前班 3月2日起開放申請

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏威夷公立Pre-K教室與州教育局合作，設置全州各地校園內。(州長辦公室提供)
夏威夷公立Pre-K教室與州教育局合作，設置全州各地校園內。(州長辦公室提供)

夏威夷州長辦公室指出，早期學習執行辦公室（Executive Office on Early Learning，EOEL）26日宣布，2026–2027學年度公立學前班(Pre-K)計畫的申請於2026年3月2日開放。

EOEL的公立Pre-K計畫是為符合資格、年滿3歲或4歲，且距離進入幼稚園尚有兩年的兒童，提供免費且高品質的學前教育。該計畫在兒童發展的關鍵階段提供支持，協助建立穩固的基礎，為終身學習與未來成功奠定良好開端。

EOEL主任克羅斯(Yuuko Arikawa-Cross)表示：「高品質的早期學習經驗能在社交、情緒及學術方面為我們的孩子（keiki）做好準備。我們鼓勵家庭儘早申請，把握這項免費機會，為孩子打造良好的起跑點。」

EOEL的公立Pre-K教室與夏威夷州教育局（Department of Education，DOE）合作，設置全州各地校園內，使全州家庭更方便獲得早期教育資源。目前EOEL在全州89所DOE校園內設有117間教室，並計畫持續擴展。

有意申請的家庭可自3月2日起前往 EarlyLearning.eHawaii.gov 填寫線上申請表。關於申請資格、優先順序類別、教室地點及入學時程等更多資訊，可至EOEL官方網站 www.EarlyLearning.Hawaii.gov 查詢。

早期學習執行辦公室是夏威夷州政府機構，致力於透過高品質的幼兒教育，為從出生至五歲的兒童建立穩固基礎。EOEL主導州內早期學習體系的規劃與推動，確保夏威夷的孩子能獲得所需的資源與機會，在學校及未來人生階段中蓬勃發展。

世報陪您半世紀

夏威夷

上一則

北卡講座 聚焦AI運用或波及弱勢族群

下一則

夏威夷1月觀光消費、人數雙成長

延伸閱讀

報稅特刊／免費篇／6途徑、8公司 提供免費報稅

報稅特刊／免費篇／6途徑、8公司 提供免費報稅
紐約雲頂世界發牌員學校招生 免費培訓助考照 薪高福利優

紐約雲頂世界發牌員學校招生 免費培訓助考照 薪高福利優
免費三歲、四歲班27日截件 曼達尼籲快申請

免費三歲、四歲班27日截件 曼達尼籲快申請
莊文怡：語言、區域差距不利進資優班 促市府提改善方案

莊文怡：語言、區域差距不利進資優班 促市府提改善方案

熱門新聞

費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

2026-02-23 12:25
包括華人在內的新州亞裔家庭，年收中位收入高居各族裔之冠，圖為新州華人在美國夢購物中心進行文化演出。（本報檔案照片）

中位年收入15萬 新澤西州亞裔家庭稱霸各族裔

2026-02-23 17:39

賓州10萬人退出歐記健保 50-60歲占多數

2026-02-23 16:21
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦