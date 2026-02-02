夏威夷倡下修法定酒精濃度至0.05 盼降酒駕事故

夏威夷州長格林(右二)與反酒駕母親聯盟在街頭宣導「酒後不開車」，並推動更嚴格的酒後駕車規範。(取自州長格林臉書)

為推動更嚴格的酒後駕車規範，反酒駕 母親聯盟（Mothers Against Drunk Driving，簡稱 MADD）1月29日在夏威夷州 議會大廈舉辦「國會大廈行動日」活動，號召倡議人士、社區領袖、執法單位代表及州長格林（Josh Green），共同向立法者喊話，呼籲將州內法定血液酒精濃度（Blood Alcohol Concentration，BAC）上限從現行的0.08下修至0.05。

夏威夷即時新聞（HawaiiNewsNow）報導，在活動現場，參與者揮舞標語，強調降低BAC上限，是減少酒精相關交通事故與死亡人數的關鍵措施。MADD表示，許多研究已證實，當血液酒精濃度仍低於0.08時，駕駛人的反應速度、協調能力與判斷力就已受到影響，增加發生事故的風險。

血液酒精濃度指的是血液中酒精所占的比率，用於衡量一個人飲酒後的醉酒程度，也是各國判定是否構成酒後駕車的重要法律標準。一般定義是：0.00，未飲酒；0.02–0.04，開始影響判斷力與注意力；0.05，多數研究認為已明顯影響反應速度與協調能力；0.08，目前美國多數州的法定酒駕上限；0.1以上，高度危險，嚴重影響駕駛能力。

MADD夏威夷計畫主任楊格（Makena Young）指出，將法定BAC下修至0.05，是一項有科學依據、且在其他地區已有成效的政策。她表示：「我們致力於為夏威夷打造更安全的道路環境。這場活動不只是宣導，更是讓社區團結起來，展現對這項攸關生命立法的共同支持。」

楊格也回顧過去的經驗指出，當年美國將法定BAC從0.1降至0.08時，同樣曾遭遇強烈反對，但實際成效卻相當明顯，交通死亡事故約下降10%。她強調，歷史經驗顯示，下修標準不僅不會造成社會混亂，反而能有效挽救生命。

根據MADD的估算，若夏威夷州進一步將 BAC 上限降至0.05，可望再降低約11%的酒駕死亡人數。該組織認為，這樣的改變不僅能提升整體交通安全，也有助於改變民眾對酒後駕車風險的認知。支持者希望藉由這次集會，讓立法者正視酒後駕車對家庭與社會造成的長期傷害，並儘快推動相關立法，朝「零酒駕死亡」的目標邁進。