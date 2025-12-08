檀香山推出HNL 311新系統 市民報修更直覺

檀香山市府推出新的市民服務系統HNL 311。(取自檀香山市府官網)

檀香山市府式推出全新的HNL 311系統，承諾將讓居民能更方便地以網頁或行動應用程式，直接連結市府超過70種服務，提升報修效率與市政互動體驗。

新系統是在原有HNL Info的基礎上全面升級，強化服務分類、位置標示、流程透明度與回報追蹤功能，市府將其視為改善市政服務的重大進展。

資訊技術局（Department of Information Technology, DIT）表示，新平台由市府團隊自行開發，核心目標是讓居民不再需要瀏覽多個部門網站或繁複管道，只需以手機或電腦便可完成報修、查詢與追蹤案件。

DIT 主任麥吉（ Brian McKee） 指出，新系統提供「單一入口」（one-stop access），讓市民能以更直覺的方式反映市政問題，從灑水系統故障、道路坑洞、街燈不亮，到遊樂設施損壞等，都能自動轉送到正確的市府部門。

使用者可透過在地圖上放置定位點或輸入地址，標示問題地點，並補充相關細節。系統也新增案件追蹤功能，讓居民可即時查看進度更新，提升透明度與回應速度。

新系統也內建智慧搜尋功能。市民在回報問題時，只需輸入簡單關鍵字，系統便會自動比對相關服務分類並顯示選項。此外，平台會在地圖上顯示附近地區同類型的已提交案件，減少重覆回報，協助市府更有效率地派工與整合工作量。

至於原HNL Info使用者，可直接沿用舊帳號登入，無須重新註冊。新使用者也可以快速建立帳號，未來可通用於多個市府的數位服務，將市府公共系統逐步整合至統一帳號架構中。

HNL 311已全面上線，民眾可透過HNL311.com或下載HNL 311 App （Apple App Store 與 Google Play）使用。市府表示，未來將持續擴充更多功能與服務類別，並依據市民回饋改善介面與流程。

麥吉強調，HNL 311的強化是市府提升公共服務品質的重要一步：「我們的目標，是打造一套能真正符合居民期待、直覺、可靠且效率更高的市政服務平台。」他表示，市府將持續投入技術升級，讓市民與市政的互動變得更容易、更透明，也更符合數位時代的需求。