全球首例 華州居民染罕見禽流感死亡

華盛頓州格雷斯港縣居民因感染罕見的禽流感病毒H5N5死亡。圖為檢驗禽流感病毒的試管。(路透)

西雅圖時報報導，華盛頓州 衛生官員證實，格雷斯港縣（Grays Harbor County）一名居民21日因感染罕見禽流感 病毒H5N5死亡。特別的是，此病毒變異株過去僅出現在動物身上，從未在人類身上被偵測，是全球首見的人類感染病例。

此一事件是美國2022年以來第二起禽流感死亡案例，也是美國近八個月來第一起人類確診感染。

根據華盛頓州衛生廳（DOH）公布的初步資訊，患者為年長者並患有基礎疾病，11月初因高燒、意識混亂與呼吸衰竭被送往金恩縣的一家醫院治療，最終不治身亡。官方未公開患者更詳細的資訊。

華盛頓大學病毒學實驗室11月確認，患者感染的是H5N5變異株，這是一種過去在鳥類間曾出現、但未在人類被記錄過的病毒亞型。實驗室指出，病毒屬於禽流感家族，與近年在北美造成家禽撲殺與野生鳥類大規模死亡的H5系列病毒相關，但具明顯基因差異。

州衛生官員表示，儘管此病例極為罕見，對一般大眾的感染風險仍屬「非常低」。目前尚未發現其他人類個案，對患者密切接觸者的監測工作仍在進行，至今無人出現症狀或檢測陽性，提醒民眾保持警覺但無須恐慌。

初步調查顯示，患者家中飼養混合品種的後院家禽，並與野鳥有頻繁接觸。衛生官員推測，患者極可能是因接觸受感染的家禽或野生鳥類而暴露於病毒。當局也再次強調，美國境內從未發現禽流感「人傳人」的證據，過往人類感染多與直接接觸病禽或其排泄物有關。

美國公共衛生專家指出，多數禽流感人類感染者症狀輕微，可能包括發燒、咳嗽、眼部發炎或上呼吸道不適。但在極少數情況下，病毒可能導致重症，尤其對年長者與具有慢性病史的族群風險更高。

衛生單位呼籲從事家禽業、農牧業或經常出入後院禽舍的人，務必強化個人防護，包括戴手套、口罩、護目鏡與適當外層防護衣物。飼養後院家禽的居民應避免接觸生病或死亡的鳥類，若發現禽鳥異常死亡，應立即通報華盛頓州農業部 廳，電話為 800-606-3056，或使用線上通報系統。