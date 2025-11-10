夏州州長要求聯邦投資百億 換續租軍用地

夏威夷州長格林近期向聯邦提出100億美元投資計畫，以換取軍方續租州有土地。(州長辦公室提供)

夏威夷州 長格林（Josh Green）近日向美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）遞交一封九頁信函，提出以州內軍事用地續租為條件，要求聯邦政府提供高達100億美元的投資，用於環境整治、基礎建設、住房與能源轉型等項目。

這些土地租約自1960年代起生效，當時美軍僅以1美元象徵性租金 取得使用權，將於2029年到期。格林強調，若僅以市價補償土地，無法彌補歷史不公，州政府需要的是能帶來「長久利益」的全面協議。

格林在信中表示，若談判破裂，川普政府可能援引「徵收權」（eminent domain）直接奪取土地。他認為，透過談判達成和解是最有效率且能避免冗長訴訟的方式。州長辦公室將100億美元視為「談判起點」，並預計組成談判小組，設立包括環境清理、社區回饋與文化通行權等細節框架。

格林的「願望清單」涵蓋多項優先項目，其中最重要的是清理歐胡島馬庫亞山谷（Mākua Valley）等地的軍事訓練殘留物，並要求聯邦提供一次性5億美元用於清理與復原。此外，他呼籲聯邦協助將全州約8.8萬個化糞池改建為安全系統，以防毒物滲入地下水。美國環保署（EPA）已表達願意與州府合作進行改善。格林同時尋求聯邦支持建設6500戶新住宅，並開發歐胡島斯科菲爾德軍營（Schofield Barracks）附近的勞工住宅，以紓解住房短缺問題。

能源與交通建設也是協議重點。格林政府最近與日本JERA公司達成初步協議，計畫引入液化天然氣（LNG）以取代燃油發電。聯邦資金將補充東京方面承諾的20億美元投資，降低對電費 用戶的衝擊。

聯邦與軍方回應則呈現多層面態度。根據格林信中內容，美軍支持歸還馬庫亞山谷與波哈庫洛阿（Pōhakuloa）訓練區的8000英畝Keʻāmuku機動地區，並同意改善主要公路與緊急通道。軍方亦表示願意將威基基（Waikīkī）德魯西堡（Fort DeRussy）一英畝地歸還州政府，並支持擴建兵營與推動民營住房。但美軍對地熱與再生能源計畫表達保留，認為在現有土地上進行開發「不具可行性」。

其他聯邦部門反應則較積極。EPA與衛福部支持化糞池改建與醫療成本改革；交通部支持公路與橋樑改善，但未回應捷運超支與拘留中心移交問題。海軍則建議沿「天際線捷運」（Skyline rail）興建基地外住宅；國防部副部長指出，美軍在夏威夷的土地使用應與印太戰略佈局相符。美軍強調，保留訓練區對應對中國與俄羅斯潛在衝突至關重要。