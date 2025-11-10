燈具含多氯聯苯 孟山都1.85億賠償案 華州最高院維持原判

華盛頓州陪審團判定孟山都生產的多氯聯苯產品有毒，需賠償三名教師1.85億美元。經過上訴、撤銷原判及再審等過程，華州最高法院10月30日裁決維持原判。(美聯社)

綜合路透、西雅圖時報等多家媒體報導，華盛頓州 最高法院10月30日做出歷史性裁決，維持對化學製造商孟山都公司（Monsanto）的1.85億美元巨額判決，賠付給三名因校園燈具含毒化學物質而罹病的教師。這項6：3的裁決，可能創下華州史上最大產品責任賠償案。

孟山都在聲明中表示，對裁決結果「深表異議」，並考慮提出再審或上訴至聯邦最高法院。其母公司拜耳製藥（Bayer Pharmaceuticals）則指出，已為相關和解與訴訟預留6.18億美元。

全案起因位於門羅（Monroe）地區的天谷教育中心（Sky Valley Education Center）。早在2014年，多名教師陸續出現認知障礙、皮膚囊腫等症狀，懷疑與教室螢光燈具滲漏的油狀化學物質有關。這些燈具內含多氯聯苯（Polychlorinated Biphenyls, PCB），該物質在1979年被聯邦政府禁止使用，但仍普遍存在於老舊建築的塗料、密封膠與照明設備中。

三名教師於2021年提起訴訟，陳述自身健康惡化，專家也說明PCB與疾病之間的科學關聯。陪審團歷時七周審理後，裁定孟山都須負全責，判賠總額達1.85億美元。每位教師除獲得1500萬至1800萬美元補償外，另獲得4500萬美元懲罰性賠償。華盛頓州法律一般不允許此類案件採用懲罰性賠償，但原告律師團主張此案適用孟山都總部所在地、密蘇里州 的法律，最終獲法院接受。

然而，孟山都去年成功上訴，暫時推翻原判。今年2月華州最高法院重審，並於上周四推翻下級法院決議，恢復陪審團裁定。

華盛頓州立法者已批准對校園PCB展開調查研究，並發現全州約有2000棟校舍建於1980年前，可能仍使用含PCB的建材。雖然目前州法並未強制檢測，但立法機構已撥款逾100萬美元，鼓勵學區 主動移除含毒燈具。