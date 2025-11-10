我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

燈具含多氯聯苯 孟山都1.85億賠償案 華州最高院維持原判

編譯組／綜合報導
華盛頓州陪審團判定孟山都生產的多氯聯苯產品有毒，需賠償三名教師1.85億美元。經過上訴、撤銷原判及再審等過程，華州最高法院10月30日裁決維持原判。(美聯社)
華盛頓州陪審團判定孟山都生產的多氯聯苯產品有毒，需賠償三名教師1.85億美元。經過上訴、撤銷原判及再審等過程，華州最高法院10月30日裁決維持原判。(美聯社)

綜合路透、西雅圖時報等多家媒體報導，華盛頓州最高法院10月30日做出歷史性裁決，維持對化學製造商孟山都公司（Monsanto）的1.85億美元巨額判決，賠付給三名因校園燈具含毒化學物質而罹病的教師。這項6：3的裁決，可能創下華州史上最大產品責任賠償案。

孟山都在聲明中表示，對裁決結果「深表異議」，並考慮提出再審或上訴至聯邦最高法院。其母公司拜耳製藥（Bayer Pharmaceuticals）則指出，已為相關和解與訴訟預留6.18億美元。

全案起因位於門羅（Monroe）地區的天谷教育中心（Sky Valley Education Center）。早在2014年，多名教師陸續出現認知障礙、皮膚囊腫等症狀，懷疑與教室螢光燈具滲漏的油狀化學物質有關。這些燈具內含多氯聯苯（Polychlorinated Biphenyls, PCB），該物質在1979年被聯邦政府禁止使用，但仍普遍存在於老舊建築的塗料、密封膠與照明設備中。

三名教師於2021年提起訴訟，陳述自身健康惡化，專家也說明PCB與疾病之間的科學關聯。陪審團歷時七周審理後，裁定孟山都須負全責，判賠總額達1.85億美元。每位教師除獲得1500萬至1800萬美元補償外，另獲得4500萬美元懲罰性賠償。華盛頓州法律一般不允許此類案件採用懲罰性賠償，但原告律師團主張此案適用孟山都總部所在地、密蘇里州的法律，最終獲法院接受。

然而，孟山都去年成功上訴，暫時推翻原判。今年2月華州最高法院重審，並於上周四推翻下級法院決議，恢復陪審團裁定。

華盛頓州立法者已批准對校園PCB展開調查研究，並發現全州約有2000棟校舍建於1980年前，可能仍使用含PCB的建材。雖然目前州法並未強制檢測，但立法機構已撥款逾100萬美元，鼓勵學區主動移除含毒燈具。

華盛頓州 密蘇里州 學區

上一則

祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚菜式多樣 也提供日式精美壽司 節日聚餐的首選

下一則

喬州首個鳥類城 底卡特市獲認證 萊格西公園是亮點

延伸閱讀

皇后區新法官出爐 亞裔、女性崛起 首位穆斯林女性高院法官誕生

皇后區新法官出爐 亞裔、女性崛起 首位穆斯林女性高院法官誕生
最高院判決 護照只能男或女 不能填X 理由：展現出生性別不涉歧視

最高院判決 護照只能男或女 不能填X 理由：展現出生性別不涉歧視
最高院裁准川普禁令 跨性別與非二元者不得自選護照性別

最高院裁准川普禁令 跨性別與非二元者不得自選護照性別
最高院辯論╱川普對等關稅 2派大法官都質疑

最高院辯論╱川普對等關稅 2派大法官都質疑

熱門新聞

芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04
佛州邁阿密一處房產掛著出售的牌子。佛州禁止中國人置產的法令爭議，上訴法院判定佛州政府可以執行。(路透)

佛州禁中國人買房 經2年纏訟 獲法院認可

2025-11-04 20:10

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活