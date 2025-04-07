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檀香山擬大漲汙水費 市議長：將對民眾造成毀滅性衝擊

編譯組╱綜合報導
檀香山市府依據原擬漲價提案，公布單人家庭今起十年的平均汙水費。(取自檀香山市府官網)
檀香山市府依據原擬漲價提案，公布單人家庭今起十年的平均汙水費。(取自檀香山市府官網)

檀香山HawaiiNewsNow報導，市政府原計畫在未來十年內，將汙水處理費用提高超過一倍，以籌措系統升級維護費用。這項提案在市議會遭遇重大阻力，委員會將連續調漲的提案改為漲4%一年。其他九年的費率調整，另行規畫與安排。

檀香山市議會一個關鍵委員會於1日投票通過限制漲幅，並要求市府另尋其他資金來源。這次委員會表決是費率計畫的第一關，後續還需再經一場委員會聽證、全體市議會表決，並獲得市長批准後才定案。

這也代表原訂7月開始調漲的計畫極可能延後，因為汙水費是由檀香山水利局（Board of Water Supply）代收。該局總工程師劉艾尼（Ernie Lau，音譯）表示，時間已不及於本輪帳單調整。「我們懇請市議會將生效日至少往後推三個月，讓我們有時間修改系統、測試並完善流程。實際可行的實施時間點，大概會是今年10月。」

檀香山市政府指出，汙水處理系統急需數十億元的升級與維護，因而提出連續數年每年上調 9%的費率計畫，使汙水費用在十年內翻倍。

然而，市議會議長華特斯（Tommy Waters）對此表示關切。他對市府預算與財務局長卡瓦諾（Andrew Kawano）說：「這樣的費用漲幅將對民眾造成毀滅性衝擊。需要全體市府部門共同努力，每個單位都要貢獻一點力量，協助解決這個問題。」華特斯及其他議員主張應改以其他資金來源，例如空缺職位所節省的薪資或可用地產稅償還的債券等，以減輕民眾負擔。

卡瓦諾回應，這樣可能影響市府信用評等，甚至違反與債券公司的合約條件。他說：「這將增加我們的債務服務成本，利率也會上升。」

對於議長及議員詢問能否使用普通公債或現金因應，卡瓦諾回答：「可以用，但我強烈不建議這樣做。」

最終，委員會否決市府原先提案，改為調升4%，其餘資金缺口由市府尋找其他來源填補。後續九年的費率調整，仍待規畫與資金安排。

社區運動者、也是公寓住戶的羅耶斯（Tara Rojas）是反對費率調漲的最強烈聲音之一。她在聽證會上說：「我現在一個月大概付70元，如果照這個漲法，我以後得付140元、甚至200元，而我還是在節約用水的情況下。」

預算委員會主席山多斯（Tyler Dos Santos-Tam）表示，議員們希望新費率結構能更有效鼓勵節約用水、懲罰浪費。「最重要的是，我們要思考怎麼支付這筆錢，以及如何保護那些真正在努力節約用水、生活艱難的市民。」

位於檀香山的廢水處理廠Sand Island Wastwater Treatme...
位於檀香山的廢水處理廠Sand Island Wastwater Treatment Plant。(取自檀香山市府官網)

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