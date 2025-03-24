夏威夷小火蟻免費防治 歐胡島先行

小火蟻體型細小、橘色、移動緩慢。官員警告，這種蟻類會在地表、樹木與其他植物間、建築物內與住宅區建立大型蟻巢；若不加防治，極可能全面入侵整個物業。(取自夏威夷農業廳官網)

檀香山HawaiiNewsNow報導，夏威夷 農業廳（HDOA）推出免費的小火蟻（Little Fire Ant, LFA）防治計畫。農業委員會主席赫德（Sharon Hurd）表示，這項計畫率先於歐胡島啟動，未來也將擴展至茂宜島 、考艾島與大島等地。

該計畫由HDOA植物檢疫處（Plant Quarantine Branch, PQB）主導，並與歐胡島多家害蟲防治公司簽約合作，在PQB檢查員的指導下施作。此計畫總預算為110萬美元，預計可處理約580戶住宅，或直到預算用完為止。

HDOA表示，小火蟻體型細小、橘色、移動緩慢，與體型較大、動作迅速的熱帶火蟻不同。官員警告，小火蟻會叮咬人畜，造成皮膚出現紅色腫塊，甚至可能導致寵物失明。這種蟻類會在地表、樹木與其他植物間、建築物內與住宅區建立大型蟻巢。若不加防治，極可能全面入侵整個物業。

參與防治計畫的害蟲防治公司皆經州政府認證，並經夏威夷蟻類實驗室（Hawaii Ant Lab）進行專業訓練。

植物檢疫處建議民眾，在將新植物帶入自家庭院或住家前，務必檢查是否帶有小火蟻。若發現蟻患，住戶須依下列流程處理：

1.向檢疫處提供姓名、地址、電話與電子信箱，並寄送至電子郵件[email protected]或致電808-832-0566。（租戶參與此計畫需獲得屋主同意）

2.檢疫處將寄送「小火蟻檢測包」給屋主，屋主需依指示回寄檢測樣本給檢疫處，以確認是否存在小火蟻。

3.若檢測結果確認小火蟻存在，屋主必須允許檢疫處進行現場勘查，評估蟻患範圍，以便規劃完整的防治計畫，包含鄰近受影響地區。若多戶鄰近地產均受感染，所有住戶皆需同意施作。

4.害蟲防治公司將依檢疫處指示，每六周施作一次，共進行八次施藥，使用顆粒型誘餌與生長抑制劑來控制蟻患。

5.在整個處理期間，檢查員將於指定住宅進行多次調查，監控成效，並於防治結束後追蹤。