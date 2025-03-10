夏威夷廣府人聯誼會春節聯歡 財神爺逐桌送福

夏威夷廣府人第二屆委員由會長何富翔(左三)及副會長謝錦輝(左二)、夏州眾院榮譽議長佘貴人、副會長馬彼得、何慶任、福建總商會長石國碧、副會長黃志毅、鍾潤添聯合主持採青儀式。（記者高振華／攝影）

夏威夷廣府人聯誼會2025春節 聯歡晚會2025年3月1日在夏威夷唐人街文化廣場麗晶酒樓舉行，當晚筵開二十席，夏威夷州 前眾議院 議長佘貴人(Calvin Say)應邀與會。

晚間6時許，大會司儀鍾國君宣布晚會開始，同時邀請夏威夷致勇國際龍獅武術團的醒獅躍入會場揭開晚會序幕。

夏威夷廣府人聯誼會會長何富翔首先登台致詞，祝賀出席貴賓與會員龍馬精神、事業興旺、萬事如意、健康吉祥，同時介紹了夏威夷廣府人聯誼會2017年4月他發起後，迅速獲得夏威夷廣州同鄉會、良都會館、五邑海外聯誼會、東莞同鄉會、清遠聯誼會等五會館支持，眾人共襄盛舉而創建，創會宗旨是弘揚祖德、增進情誼、發展經濟、促進中美友好和文化交流，同時造福社會。他強調，眾人努力協助下，將會務發展至今蒸蒸至上，何富翔特別向眾人及社團代表致謝。

就職儀式後、大會司儀宣布感謝為此次宴會樂捐的朋友及僑團，並展開了當晚的抽獎活動，當日獎品擺滿了舞台上，每桌都有過半數人獲得紅包及禮物，人人歡聲笑語、笑逐顏開。

夏威夷廣府人聯誼會副會長馬彼得身穿財神爺服飾，由會長何富翔陪同沿桌贈送發財金。（記者高振華／攝影）

酒過三巡，夏威夷廣府人聯誼會第二屆委員包括何富翔、副會長馬彼得、謝錦輝、王志毅、何慶任、鐘潤添等集體登台向來賓賀年，同時由馬彼得打扮成財神爺的模樣，在會長與幾位副會長陪同下挨桌敬酒，並送上財神爺的祝福，其中還有理事手捧著金元寶，裡面裝了滿滿的一美元現鈔，由想發財的會員自取，讓在場會員及來賓歡笑聲連連，馬彼得並在代表該會致謝詞時應允，明年的春宴，該會將升級，由一美元改為五美元，台下更是歡聲連連。

晚間8時許，司儀宣布晚宴成功圓滿結束後，眾人才一一散去。當晚出席貴賓除上述外，還包括夏威夷福建聯誼總會長何福祥、福建港台閩商會會長何傳太、福建總商會長石國碧、以義堂主席駱建波、副主席趙天成、夏威夷潮州會館主席羅鎮成、潮州商會會長杜錦輝等。