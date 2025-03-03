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金恩縣出現麻疹病例1嬰兒確診 華州今年首宗

編譯組／綜合報導
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麻疹出現皮疹的前後四天都具傳染性。(截自King5)
麻疹出現皮疹的前後四天都具傳染性。(截自King5)

西雅圖時報報導，金恩縣一名嬰兒麻疹檢測結果呈現陽性，成為今年第一宗華盛頓州居民確診的病例。

金恩縣公共衛生部門公告，該名嬰兒可能是在國外旅行期間接觸到這種高度傳染的疾病，目前正在住院治療。根據公告，從2月20日至25日，在金恩縣一些公共場所，包括西雅圖兒童醫院附近的民眾，也有可能接觸到麻疹。

美國疾病控制與預防中心（CDC） 建議兒童接種兩劑常規的麻疹、腮腺炎和風疹（MMR）疫苗，第一次接種應在12至15個月大時，第二次則在四至六歲之間。該機構也建議，六至11個月大的嬰兒若要出國旅行，應在出國前接種一劑MMR疫苗。CDC指出，MMR疫苗對這種高度傳染的疾病非常有效，兩劑疫苗可提供約97%的終生免疫保護。

美國疾病控制與預防中心（CDC） 指出，MMR疫苗對麻疹非常有效，兩劑疫苗可提供...
美國疾病控制與預防中心（CDC） 指出，MMR疫苗對麻疹非常有效，兩劑疫苗可提供約97%的終生免疫保護。(取自維基百科)

儘管美國於2000年宣布已消除麻疹，但根據CDC的資料，麻疹在其他地區仍然常見，未接種疫苗的旅行者可將麻疹帶入美國。根據紐約時報報導，近期德州和新墨西哥州的爆發事件，已使近100人感染麻疹，其中大多數人未接種麻疹疫苗，一名未接種疫苗的學齡兒童在德州死亡。今年，有一名阿拉斯加居民在通過西雅圖塔科馬國際機場時檢測為麻疹陽性。2024年，金恩縣已確診三宗麻疹病例。隨著公共衛生專家對近年來兒童疫苗接種率下降的擔憂不斷增加，這些新病例引發了更多關注。

在金恩縣，大約87%的兩歲兒童已接種至少一劑MMR疫苗，大約72%的四至六歲兒童完成兩劑接種。金恩縣表示，由於麻疹的高傳染性，要達成群體免疫需要約95%的人接種疫苗。當疫苗接種率低於此水平時，爆發規模和頻率將會增大。

麻疹可引起發燒、皮疹、咳嗽、流鼻水、紅眼和流淚，有時可能會導致耳部感染、腹瀉、肺炎，極少數情況下會引起腦炎或死亡。根據公衛官員的說法，麻疹的症狀通常在接觸後的七至21天內開始，且在皮疹出現前約四天至出現後四天之間具有傳染性。

公衛官員指出，麻疹主要通過空氣傳播，當患者咳嗽或打噴嚏時，病毒會進入空氣中。最高風險人群包括五歲以下兒童、20歲以上成人、孕婦及有基礎健康問題的人。但是，健康人也可能出現併發症。

西雅圖及金恩縣提醒，如果民眾認為自己已接觸到麻疹，請不要未經通知直接前往診所或醫院。為避免可能傳播麻疹，若需前往醫療設施，應限制與他人接觸，並佩戴口罩。

疫苗 西雅圖 CDC

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