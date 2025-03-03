夏威夷台灣基督長老教會辦228和平音樂紀念會 警惕世人勿再犯

出席228音樂紀念會的全體人士於會後在教會外合影。(記者高振華／攝影)

夏威夷 台灣基督長老教會23日中午舉辦「228和平音樂紀念會」，悼念1947年台灣發生的慘案，導致數十萬的台灣菁英人士不幸喪生，如今雖然已隔78年，希望藉追悼會追思逝者的同時警惕世人勿重蹈覆轍。

駐檀香山台北經濟文化辦事處長張詩瑞與牧師張仁理聯合點亮白蠋。(記者高振華／攝影)

音樂會由夏威夷台灣同鄉會前會長楊泰英主持，駐檀香山台北經濟文化辦事處長張詩瑞與牧師張仁理聯合點亮白蠟燭悼念這一不幸事件，並一齊朝向正面的未來發展。

張詩瑞於紀念會上致詞時表示，全球各地台灣社團每年此時會舉辦活動紀念，眾人都盼望經由活動能讓此悲劇不再發生。僑務委員蔡直樹也提到這項活動有助大家了解台灣，以往事為警惕，這項事件中，受難者中除了台灣菁英，也包括了不少外省人，他強調台灣人要團結起來，避免舊事重演，攜手向前行。

紀念會中有多位鄉親及夏威夷大學同學會以及張詩瑞等人都獻唱了數首台語歌曲與小提琴演奏，為現場增添了悲憤之情，紀念會於下午2時30分結束，會後眾人並享用了由主辦單位提供的多項台灣美食。

此次紀念音樂會是由夏威夷台灣同鄉會、台灣人公共事務協會(FAPA)、長青會、北美洲台灣婦女會與台灣基督長老教會聯合舉辦。出席者除會員外，還包括夏威夷大學與太平洋大學兩校的台灣同學會、夏威夷華人 聯誼會、北美洲台灣婦女會夏威夷分會等近百人。