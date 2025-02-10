夏威夷鬧雞蛋荒 Eggs Hawaii每人限購1盤

全美禽流感疫情持續擴散，夏威夷正面臨雞蛋短缺。（取自Eggs Hawaii instgram）

HawaiiNewsNow報導， 由於全美禽流感 疫情持續擴散，夏威夷 正面臨雞蛋 短缺，尋找雞蛋成為一大挑戰。隨需求上升，價格也隨之飆升。根據夏威夷農業廳最新報告，本地生產雞蛋價格從2021年的6.91美元，漲至2024年的8.87美元，漲幅高達28%。

Waiakamilo Road上的Eggs Hawaii店外大批民眾排隊，耐心等候購買本地雞蛋。來自Moanalua的Bill和Lisa Sandusky表示，他們已經跑遍好市多（ Costco）、Foodland和Times，但仍然買不到雞蛋。Lisa無奈地說：「我們到處找，任何你能想到的地方，但就是找不到。」

來自Salt Lake的Erika Guillory是一名餐飲業者，她表示，雞蛋短缺嚴重影響了她的收入。她說：「我需要雞蛋，但找不到，結果導致周末的一場活動，我沒辦法做蛋糕，而這也讓我的收入大受影響。」

目前，Eggs Hawaii店家已實施每人限購一盤雞蛋的規定，營業時間也做了暫時的彈性調整。由於雞蛋需求強勁，從早上9時開始營業到售完為止。 Eggs Hawaii 已貼出限購公告，並調整營業時間。（取自Eggs Hawaii instgram）

另一方面，官方數據顯示，從美國本土進口的雞蛋價格上漲近52%，從5.50美元飆升至8.35美元。 夏威夷農業委員會主席赫德（Sharon Hurd） 表示，夏威夷本地的雞蛋生產增加，正在逐步縮小與進口雞蛋的價格差距。她補充說：「美國本土的禽流感疫情再次證明，夏威夷的糧食安全至關重要。支持本地農場與畜牧業，有助於確保我們的糧食供應。」

雖然夏威夷已經確認出現禽流感，但官員強調，當地的雞蛋生產設施目前尚未受到影響。