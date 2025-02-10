西雅圖Sodo擬准興建住宅 掀正反激烈爭論

位於Sodo的體育場館T-Mobile Park。(取自Visitseattle臉書)

西雅圖 時報報導，一項提案正在西雅圖掀起激烈辯論，該提案將允許在Sodo（South of the Dome，南市中心工業區） 興建住宅，這一變化可能改變該區域長期以來的工業與商業用途。

這項議案由西雅圖市議會主席尼爾森（Sara Nelson）提出，擬重新畫分該地區的土地用途，使開發商能夠在Sodo建造公寓，甚至可能成為開發熱點。根據法案，至少50%的住宅單位必須低於市場價格出租。

支持者認為，這是解決城市住房短缺的關鍵一步，並能為該區帶來更多活力與經濟機會。然而，反對者則警告，此舉可能威脅工業企業的生存，並導致房價飆升與土地用途衝突。

Sodo長期以來被規畫為工業和商業區，擁有倉庫、物流公司、製造業及兩大體育場館（Lumen Field 和 T-Mobile Park）。允許住宅開發將改變該區的發展方向，並可能對當地企業造成壓力。

提倡者認為，西雅圖住房短缺，迫使許多工薪階層和年輕人離開市區，導致通勤時間增加，也影響城市的經濟多樣性。允許住宅開發，將提供更可負擔的住房選擇，並吸引更多居民與商業發展，最終帶動整體經濟成長。還有人將此視為學習其他城市的經驗，例如紐約和洛杉磯的部分工業區已成功轉型為混合用途區域。支持方主要是Sodo區的利益相關者，包括棒球場的管理方及眾多輕工業企業。

反對者則擔憂，新住宅的引入將帶來土地價格與租金上漲，擠壓現有工業與商業活動，迫使本地企業關閉或遷移。此外，住宅區的居民可能會對工業活動（例如噪音、交通、污染）提出投訴，導致政府施加更嚴格的監管，進一步打擊工業企業。還有人擔心，這可能會變成另一個高端開發項目，而非真正解決中低收入群體的住房需求。

反對者以西雅圖港（Port of Seattle）及其重工業勞工和客戶為代表，他們認為，在高速公路匝道旁建造住宅是不可接受的。該港口仍在努力擺脫疫情帶來的經濟衰退，並與潛在租戶協商如何充分利用閒置的46號碼頭，這項重畫分區計畫被視為港口經濟復甦的重大障礙，同時也可能加速該區的貴族化（gentrification）。

關於體育場館區是否能興建住宅的爭論已持續多年。最近一次衝突發生在2023年，當時西雅圖港曾威脅要推翻一項工業區土地使用協議，以阻止在體育場區域建造住宅。