亞馬遜重返辦公室 西雅圖通勤時間變長了

共京電動車輛公司Lime表示，1月南湖聯合園區的共享單車、滑板車和滑行器的使用量比去年1月增加146%，很可能是亞馬遜員工推動了增長。（取自Lime官網）

西雅圖 時報報導，亞馬遜 員工依據公司要求，2025年起開始每周五天回辦公室工作。初步數據顯示，西雅圖地區的通勤時間變長了。

雖然資訊很新且數據有限，但西雅圖交通局（SDOT）、共享電動車輛公司Lime及交通數據與分析公司INRIX均記錄到，在這家總部位於西雅圖的科技巨頭政策改變後，人員流動有所增加。

在政策實施的第一個完整工作周（1月6日至10日），西雅圖交通局觀察到交通量比2024年1月平日的平均數據增加 5%至9%，表明在南湖聯合園區（South Lake Union）和丹尼三角區（Denny Triangle）地區的通勤人數正在增多，這兩個地區是5萬名亞馬遜員工的工作地點。

Lime表示，本月南湖聯合園區的共享單車、滑板車和滑行器的使用量比去年1月增加146%。該公司高級運營經理Victor Long在聲明中表示，「很可能亞馬遜員工推動了這些數字的增長」。但Lime 未提供具體的車輛使用數據。

根據來自互聯網連接車輛的信息，INRIX 的報告指出，西雅圖和貝爾維尤地區的通勤時間增加 15%至20%，因為約有6.5 萬名員工前往亞馬遜辦公室上班。

綜合各方觀察與網絡上的討論可見，當亞馬遜員工回到辦公室時，交通系統顯得格外吃力。

與許多辦公場所一樣，亞馬遜在COVID-19疫情 的不確定性和傳染性下，曾要求員工居家工作。2023年，亞馬遜要求員工每周三天回到辦公室。去年9月，亞馬遜宣布從新年開始，員工需每周五天到辦公室工作。

亞馬遜為員工提供通勤福利，包括補貼的Orca公交卡、免費穿梭巴士及靈活補貼，可用於停車、共乘和與自行車相關的支出。根據發言人Zoe Hoffman的說法，亞馬遜還在許多大城市設施內提供自行車停放區和淋浴設施，方便騎自行車通勤的員工使用。

正如INRIX 報告《連鎖效應：亞馬遜返辦公政策對道路的影響》中指出的，回到疫情前的常態標誌著科技員工近五年來享受的靈活工作方式的結束，也凸顯「工作場所決策與城市基礎設施之間的錯綜關係」。例如主要幹道通勤時間在某些情況下加倍，因地區「難以適應突然湧入的車輛流量，導致頻繁的瓶頸和延誤」。

西雅圖交通局發言人Mariam Ali在電子郵件中表示，該部門一直「密切監測南湖聯合園區和西雅圖市中心」，以了解超過 5 萬名亞馬遜員工返回辦公室對交通的影響。

儘管1月6日的交通數量幾乎沒有變化，但9日達到最大增幅，從 2024年1月日平均的 64,710 輛增加到當日的 70,730 輛，增長 9%。

隨著亞馬遜員工返回辦公室，市政府也對市中心的13個路口進行監測。儘管部分路口在亞馬遜政策改變後的交通量有所增加，市中心的整體交通量仍低於疫情前水平，2024年的車流量比 2019年減少13%。

儘管數據有限，距離亞馬遜新工作政策生效僅過去兩周，交通量的增加符合西雅圖地區的近期趨勢。