夏威夷生活費高 報告：1/3家庭考慮搬離

2024年報告指出，愈來愈多的ALICE家庭正在離開夏威夷。ALICE是指資產有限、收入受限但有工作的家庭。(取自ALICE官網)

夏威夷即時新聞網（HawaiiNewsNow）報導，Aloha United Way發布的新報告顯示，過去一年中，三分之一的夏威夷家庭考慮過搬離。專家表示，若此趨勢持續，將對當地經濟產生毀滅性影響。

夏威夷高昂的生活成本和缺乏可負擔住房，導致超過50萬居民僅能勉強維持生計。

這是2024年夏威夷州 ALICE報告的發現之一，該報告關注資產有限、收入受限但有工作的家庭（即ALICE群體，Asset Limited, Income Constrained，Employed）的困境。

首先是好消息：生活在貧困線以下的夏威夷家庭從2022年的14%下降至12%，但ALICE家庭的比重仍維持在29%不變。倡導者將這一小幅下降歸因於政府項目和最低工資的提高，但同時也指出，越來越多的ALICE家庭正在離開夏威夷。

Aloha United Way的首席運營官Suzanne Skjold表示：「目前有18萬人正在考慮離開夏威夷，包括我們的勞動力、年輕家庭和夏威夷原住民 家庭。這是我們在Aloha United Way及夏威夷銀行、夏威夷社區基金會深切關注的問題。」

這些工作貧困人口的收入若超過一定標準，無法獲得政府援助，但又僅能勉強維持生計，許多人處於財務危機的邊緣。夏威夷銀行首席執行官Peter Ho表示：「這一問題至關重要，因為夏威州的可負擔性和經濟福祉尚未達到應有的水平。」

那麼，誰是ALICE群體？他們可能是女性或有孩子的家庭。58%的夏威夷原住民和52%的菲律賓裔居民生活在ALICE標準以下。如果居住在鄰近島嶼，成為ALICE的可能性更高。茂宜島尤其脆弱，特別是在拉海納火災之後。

夏威夷社區基金會總裁兼首席執行官Micah Kane表示：「正在離開夏威夷的人是那些能夠負擔離開的勞動力和我們的經濟引擎。如果這種情況持續下去，我們的社區將變得空洞，經濟引擎將不復存在，屆時我們將只剩下非常貧困和非常富有的人。」

倡導者希望該報告能促使政策制定者、企業和社區領袖共同努力，扭轉這一趨勢。Kane表示：「雇主將無法僅通過提高工資來滿足這裡的生活成本要求。除非我們制定一系列非常有力的政策來降低生活成本，否則這些正在罷工的人將選擇離開。」

為填補服務缺口，Aloha United Way和其他非營利組織正幫助ALICE家庭獲得財務穩定、可負擔住房和更高薪的工作。

檀香山市長Rick Blangiardi表示，他計畫在本次立法會議期間爭取針對ALICE群體的資金。減輕ALICE家庭負擔的方法包括稅收抵免、安全網計畫、對護理人員的支持、心理健康 資源、減債計畫和財務激勵措施等。