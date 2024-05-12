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疫情、日圓貶值… 夏威夷日本遊客數量 難回到從前

編譯組／綜合報導
自疫情發生以來，到訪夏威夷的日本遊客大幅減少。除了日圓疲軟，美國通膨與高額航空燃油附加費，都是導致復甦緩慢的原因。(圖取自夏威夷日本旅遊局臉書)
自疫情發生以來，到訪夏威夷的日本遊客大幅減少。除了日圓疲軟，美國通膨與高額航空燃油附加費，都是導致復甦緩慢的原因。(圖取自夏威夷日本旅遊局臉書)

夏威夷日本遊客曾創下一年超過150萬人次紀錄，但自疫情發生以來，日本遊客大幅減少，人數可能無法回到從前。

2019年夏威夷接到超過150萬人次日本遊客，但到了2021年，此一數字降至2萬4232人。去年，日本入境夏威夷人數增至57萬2979人。2024年第一季度稍有增加，但仍約為疫情前同期的60%水平。

遊客人數減少，影響了夏威夷商家，導致部分當地商店關閉，其他商家則仍在適應這種變化。

根據「SF Gate」新聞媒體報導，夏威夷大學「經濟研究組織」(Economic Research Organization)教授傅萊基(Peter Fuleky)表示，預期日本遊客人數不會立即反彈上升，復甦速度甚至比預估的還要慢。他指出，夏威夷大部分觀光人潮復甦發生在去年，實際上，復甦期恰逢日圓疲軟的當時。因此，顯而易見的是，日圓正放緩日本遊客訪夏威夷的動量。

本周，美元兌換日圓匯率跌至約155日圓，為1990年代中期以來的最低水平。

夏威夷大學「經濟研究組織」最新經濟預測相當悲觀，認為日本遊客到訪夏威人數須達到完全復甦，至少還需可預見的5-10年。主要原因來自日圓何時恢復強勢的不確定性。傅萊基表示，日本人口也在萎縮當中，因此年齡分布正在偏向老年化，較年輕世代可能不對夏威夷感興趣。

他認為，部分原因是人口萎縮，其他原因是人口結構變化，顯示可能無法見到日本遊客到夏威夷觀光業務的完全復甦。因為歷史因素，夏威夷對日本遊客來說，非常特別，但若日本新世代不這麼認為，也可選擇印尼、泰國與其他熱帶目的地作為替代旅遊地點。

不過，負責向日本行銷夏威夷，並鼓勵遊客來訪的「夏威夷日本旅遊局」(Hawaii Tourism Japan)董事高畑(Eric Takahata)卻不如此認為。他指出，贊同日本市場人口結構可能有些許變化，但無需懷疑，根據航空公司、線上旅行社說法，日本遊客對夏威夷旅遊興趣仍大。

然而，儘管日本遊客前往夏威夷旅遊興趣仍強，但成本是一個障礙，除了日圓疲軟之外，美國通膨與高額航空燃油附加費，也導致復甦緩慢。

日本遊客曾是夏威夷人均日消費最高的觀光客族群。但現在，他們的支出已與其他遊客持平，並且人數減少。隨著日圓走弱，日本遊客大部分旅費花在住宿，沒有其他太多可自由支配支出、用於購物與禮品。

受到影響包括夏威夷零售店與專門工藝商品店，以及巴士或旅遊團。但是，旅館與交通客戶群還有其他地方遊客來源，而商家受到打擊最大、生意大受影響，因為來自美國本土遊客去過夏威夷多次，並不會如同日本遊客大量購買禮品，部分販售夏威夷商品的商店，因此被迫關門。

夏威夷 日本 觀光

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