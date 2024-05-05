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西夏一周／西雅圖市長聘人調查性騷擾指控

西夏一周
西雅圖市長哈雷爾。(取自市府網站)
西雅圖市長哈雷爾。(取自市府網站)

西雅圖市長哈雷爾（Bruce Harrell）已聘請獨立調查人員，審查對該市警察局長和一位高級副手的性騷擾指控，並未對警長迪亞茲（Adrian Diaz）表示信任。

4月26日KOMO新聞報導，四名女警官提出500萬美元侵權索賠指控，指控迪亞茲和負責媒體關係的副警司歐尼爾（John O'Neil）對她們性騷擾、歧視和創造敵對的工作環境。迪亞茲和西雅圖警察局（SPD）公共事務部門在分別的聲明中否認這些指控。

哈雷爾在接受KOMO新聞訪問時，首次被問及有關指控及他對迪亞茲的看法。他指出，必須極度認真對待所有這些指控；「我通知了部門，正在聘請顧問對部門內部的制度性問題進行深入研究」。

國王縣調查估價員是否涉及索賄

華盛頓州國王縣（King County）正在調查一名估價員（sssessor），被控為其副業公司雇主降低房產稅的行為。

在國王縣高級法院一項民事投訴中，一名業主聲稱，這名雇員是該縣估價局（Department of Assessments）)的商業估價師，對三個地塊給出不公平的高估值，然後在2021年提出，如果業主僱用該估價師的「稅收倡導」公司，他將建議降低估值。該訴訟將這項提議描述為「尋求賄賂」，並將該估價師、他的公司和國王縣列為被告。

這名估價師的姓名未被公布，因為國王縣正在進行調查。在5月1日向法院提交的回應中，該估價師和國王縣否認有任何過失或不法行為。該估價師確實成立了一家位於科羅拉多的稅收倡導公司。根據國王縣政策，只要評估員通知部門，並且不在縣內進行估價工作，他們可以接受第二份工作。

Na Pali Coast受到環境保護。(Pexels)
Na Pali Coast受到環境保護。(Pexels)

郵輪航行太靠近海岸 夏州調查

夏威夷新聞報導，一艘名為Celebrity Edge的遊輪，似乎在非常淺的水域航行，距離岸邊約1000呎。考艾（Kauai）居民指出，靠得岸邊這麼近是錯誤的；它造成的環境影響令人不安；一位納帕利海岸（Na Pali Coast）導遊和船長表示，這是他第一次見到這樣的事情。夏威夷州土地部門（Department of Land and Natural Resources）表示，正在進行調查，並就此事與美國海岸警衛隊和州運輸部合作諮詢。

夏威夷管理規則，訂有距離岸邊3000呎的規定，並且不允許擁有50名以上乘客的商業船隻在納帕利海岸的海域航行。

檀香山少年救生員計畫開放報名

名為Honolulu Ocean Safety的計畫每年舉辦，為11至17歲的孩子提供免費的海洋安全準備培訓，將學習使用救生板和浮槳、應對水中挣扎的人，以及進行急救和心肺復甦術。這個免費的一周計畫將在七個海灘舉行，包括Pokai Bay、Makaha、Nanakuli、Kokololio、Kailua、Ala Moana及Waimanalo。報名時間為5月1日至5月19日下午5點。

此外，北岸救生員協會（North Shore Lifeguard Association）也正在尋找青少年救生員。他們的網上報名訂5月4日上午9點開始。

性騷擾 夏威夷州 西雅圖

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