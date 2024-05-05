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夏威夷果非產自夏威夷？夏州擬立法要求公布產地

編譯組／綜合報導
夏威夷州議會擬立法要求堅果加工廠商公布產地。種植者希望提案能保護他們的農作物與農場；堅果品牌廠商則表示，夏威夷需要更多當地堅果加工處理的能力。(圖取自Hawaiian Host Group官網)
夏威夷州議會擬立法要求堅果加工廠商公布產地。種植者希望提案能保護他們的農作物與農場；堅果品牌廠商則表示，夏威夷需要更多當地堅果加工處理的能力。(圖取自Hawaiian Host Group官網)

數十年來，夏威夷遊客都會帶島上知名的巧克力夏威夷果(macadamia nuts)送給親朋好友，但是，時至今日，包裝內許多堅果可能不是在夏威夷種植。

這個少為人知的事實在州立法機關浮出水面，立法人士正針對立法抗爭，欲強制例如「Mauna Loa」等標誌性夏威夷果品牌加工廠商，披露產品是否含有島嶼之外的堅果。

種植者希望提案能保護他們的農作物與農場；同時，堅果品牌廠商則表示，夏威夷需要更多當地加工處理堅果的能力。

這是關於特定地理區域農產品標籤的最新爭議，情況相似於在夏威夷的科納咖啡(Kona coffee)是否原產於本地的長期爭論。此也與佛蒙特州的楓糖漿生產商、法國香檳酒廠等面臨的挑戰相呼應，這些生產商不得不抵制來自其他地方製造商。

擁有「Hamakua Macadamia Nut Company」信託公司執行長克拉克(Jeffrey Clark)表示，外國堅果「巧妙地以夏威夷製造身分行銷」(marked cleverly as Hawaiian)。他在委員會聽證會上告訴州立法人士，消費者不清楚何者是夏威夷本地種植，何者是外國種植，這給夏威夷農民帶來問題。

對於夏威夷超過600名堅果種植者來說，風險很高，因為其中許多人的經營規模較小。2021年，夏威夷堅果產量總計為6270萬元，價值領先咖啡，僅次於研究基因工程玉米的種子農場。

種植者表示，他們找不到買家購買堅果，未收成的堅果從樹上掉下。部分農民正放棄並嘗試出售設備。

為回應此現況，州立法者將於近日針對一項立法進行投票、要求消費者包裝上披露是否含有夏威夷以外種植的堅果。若該提案成為法律，將於2026年1月1日生效。州長尚未表示是否會簽署法案。

夏威夷果樹原產於澳洲，1881年由管理大島糖廠的一名蘇格蘭人引進夏威夷。首次大型商業種植可追溯至1948年。在1979年代與1980年代，堅果收成量是緊隨其後的四個主要生產國總合的十倍以上。但是，目前澳洲、南非、中國與肯亞的種植量成長，都超過夏威夷。產業數據顯示，2022年夏威夷州堅果產量、比前一年減少29%。

「Hawaiian Host Group」堅果品牌行政長里昂格瑞羅(Michelle Leon-Guerrero)表示，公司購買了夏威夷種植的三分之一堅果，2023年夏威夷堅果價格比澳洲高出35%、夏威夷堅果需要更多競爭力，產業需要更多加工處理能力。

夏威夷州 澳洲 咖啡

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