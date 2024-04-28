緩解住房危機 夏威夷計畫立法逐步減少短租屋

為緩解日益惡化的住房危機，夏威夷計畫立法逐步減少短租屋。(圖取自夏威夷州府臉書)

夏威夷立法人士期望逐步取消短期租屋，以緩解日益惡化的住房危機。夏威夷當地居民面臨全國最高住房成本，也是無家可歸比例最嚴重地區之一。

兩項允許對「短期住宿」(transient accommodations)進行新監管的法案，已於今年春天順利進入立法機關，若獲得通過，可能會有新法規產生，限制近幾年在夏威夷四個熱門島嶼蓬勃發展的短期住房租賃產業。

但是，這項議題對美國各城市與州府官員來說，相當具有挑戰，包括洛杉磯 、紐約等地，一直尋找方法控制Airbnb與其他線上房屋租賃平台的日漸普及，但是，同時又須保留維持這類房產帶來的經濟效益。

夏威夷茂宜島去年夏天野火發生，引起各界對住房危機的關注。事實上，大火導致數千人流離失所之前，住房危機就已達到重要關頭。

逐步取消短期租屋的支持者期望，未來幾周能將相關法案推動成為法律。兩項配套法案HB1838與SB2919將賦予各縣改變住宅分區的新權力，包括逐步取消短期租賃的權力。

但值得注意的是，即使法案獲得通過，不會有任何事在一夜之間發生或改變。部分縣府官員表示，希望改變現行短期租賃法規內容，另一些人則期望制定新法規限制租賃。若實施逐步淘汰措施，可能會在數年內生效。

然而，參議會法案共同作者之一、州參議員凱奧卡洛爾(Jarrett Keohokalole)指出，法案並未制訂任何針對這些房產的具體監管措施，僅清楚表明若各縣願意，確實有權監管度假租賃。

法案本質上賦予各縣採用各種方式限制短期租賃所需的法律框架。檀香山官員曾於2022年嘗試重新定義短期租賃期限，但聯邦法官近來裁定，現行州法律禁止如此做。

眾議會住房委員會主席、州眾議員 艾維斯林(Luke Evslin)表示，即使法案獲得通過，也不可能馬上消除島上短期租賃。立法將促使地方政府有機會界定遊客可短期租屋的社區，理想情況下，可為尋求長期出租的當地民眾空出更多住房。他認為，無法立即解決夏威夷州 日漸嚴重的住房危機，但這是「止血」(stem the bleeding)的第一步，是解決住房危機而須採取的步驟之一。

夏威夷州長格林支持立法機關通過兩項允許逐步取消短期租房的法案。格林發言人聲明表示，法案將提供各縣更多工具，解決他們不希望在部分地區可繼續開展短期租賃業務的問題。他對進一步改變持開放態度，確保可控制非法度假租賃增長，緩解導致當地居民、教師、消防人員與其他必要行業工作人員離開島嶼的長年住房危機。