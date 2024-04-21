西雅圖20年綜合規畫 24地區擬提高住房密度

西雅圖市長哈雷姆提議，在24個地點建立新「社區中心」，當地有更密集住房，並且靠近商店與各類服務。(圖取自西雅圖交通部門臉書)

西雅圖 先前研究西雅圖市20年發展計畫的方案時，規畫人士考慮了48個「鄰里中心」地點，在這些地點，商店和服務設施附近將允許建造高達六層的公寓。 當局上個月發布的最新計畫草案中，則提出提高24個地區的住房密度。

西雅圖市正在收集有關未來20年綜合規畫的最新建議。市長哈雷姆(Bruce Harrell)在計畫草案提議在24個地點、建立新「社區中心」(neighborhood centers)，當地有更密集住房，並且靠近商店與各類服務。

社區中心允許在重要路段交口的數個街區內、建造三至六層公寓，將擴增西雅圖存在已久的「市鎮中心」(urban centers)與「城市村落」(urban villages)，這些迷你市中心包括巴拉德(Ballard)與哥倫比亞市(Columbia City)，自1990年代以來，經濟開始實現更大規模成長。

提案部分內容是畫分出更多的「15分鐘社區」(15 minutes neighborhoods)，民眾可透過步行或騎自行車到達距離住家不超過15分鐘的路程，滿足生活基本需求。還包括將住房擴展到近數十年沒有太多新開發的昂貴社區。

提案可能會遭到低密度住房社區阻力。但是，哈雷姆的提案、是針對已經存在一些公寓或商店的地點，因此開發計畫不會是從零開始。事實上，部分住房倡議人士甚至推促哈雷姆更大膽些。

規畫草案將於下個月為期60天的公眾評議結束之後，進行修改，再送交市議會審查。

「西雅圖規畫委員會」(Seattle Planning Commission)共同主席達芬(McCaela Daffern)在顧問小組會議、談到有關哈雷姆計畫時表示，提案是一種漸進方法，持續阻擋低收入 者在城市各路居住，是有問題的。

西雅圖住房成本在過去十年中飆漲，促使哈雷姆面臨改變城市成長方面的壓力。2021年一份報告發現，雖然時任市長賴斯(Norm Rice)採取的城中村(urban village)策略、協助西雅圖市吸收更多房屋密集中心的新就業 機會與居民，但並未阻止房屋成本上升，也未阻擋低收入居民的流離失所。

西雅圖目前策略是在2044年之前建造8萬間新住房，但更激進方法，可能會建造12萬新住房。哈雷姆提案將擴大部分城中村，並根據2023年州法律要求，在每個住宅區允許建造四間住房。