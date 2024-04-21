拉海納沿海水域水質 夏威夷衛生部指衝浪、游泳安全

夏威夷當局表示，現在在拉海納沿海水域衝浪和游泳是安全的。(圖取自茂宜縣府臉書)

夏威夷當局表示，遭到野火襲擊的拉海納城鎮附近沿海水域，不會對人體健康造成重大風險，衝浪和游泳是安全的。

夏威夷州 衛生部門日前宣布作出認定，在拉海納沿海水域衝浪和游泳是安全的。此為由夏威夷大學研究人員、「衝浪人基金會」(Surfrider Foundation)與州府土地與自然資源部門等機構所收集的海水樣本，在經過審查測試結果之後，所獲得的結論。

然而，從去年8月8日野火發生、即開始進行清理的工作仍持續進行，當局目前仍針對茂宜島 城鎮被燃燒區附近的部分沿海地區、限制進入，並且不允許在這些地區進行休閒活動。

自從致命大火摧毀這座歷史悠久的城鎮以來，官員們一直告訴居民與遊客、限制接觸拉海納地區附近水域的魚類。然而，衛生部門的公告內容，則並未提及食用魚類與其他海洋物種的安全性。

拉海納地區水域深受衝浪、游泳與浮潛人士的歡迎。火災發生之前，旅遊公司常會帶浮潛者前往附近海域觀賞珊瑚礁。火災發生後，遊客則改前往北邊或南邊的西茂宜島珊瑚礁區。

衛生部門指出，當局對海水的金屬測試結果特別重視，因為其在野火灰燼中的濃度很高，雨水與河流可能將它們帶入大海。

夏威夷大學針對海水樣本進行測試包括對營養素、金屬與碳酸鹽化學(carbonate chemistry)的評估。衝浪人基金會則測試金屬與多環芳烴(polyaromatic hydrocarbons)，其為煤炭、原油與汽油中天然存在的一種化學物質。

夏威夷政府也分析港口沉積物樣本中的金屬、戴奧辛(dioxins)、總石油 碳氫化合物（total petroleum hydrocarbons)及其他汙染物。

科學家表示，世界上從未發生過珊瑚礁附近發生大型城鎮火災的情況。他們運用茂宜島野火作為實例，研究因燃燒塑膠、鉛油漆與鋰電池，所產生的化學物質與金屬，如何影響脆弱的珊瑚礁生態系統。