民調╱大多數華州選民：興建更多住房 不會降低房價

民調指出，華盛頓州居民贊成更多的房屋開發。一份針對金恩縣居民調查發現，超過一半受訪居民支持、允許在西雅圖與郊區的獨棟住房社區建造公寓。(圖取自金恩縣府官網)

華盛頓州的住房成本，過去幾年來大幅攀高，許多人並不確定，這個趨勢是否會改變。民調 顯示，大多數華盛頓州選民認為，興建更多住房不會降低房價 。

波特蘭民調公司「DHM Research」上個月進行調查訪問500名華盛頓選民，約有65%的大多數受訪者表示，相信無論建設狀況為何，住房成本都會持續攀升。年輕受訪者、民主黨與收入較高者則較易相信，建設將有助穩定成本。

調查結果顯現出許多華盛頓居民的挫折，因為租房或購屋費用仍超出許多人的承受能力。華盛頓大學「華盛頓房地產研究中心」數據指出，過去十年，全州房價飆漲115%、租金上漲65%，家庭收入中位數則增加62%。

「華盛頓時報」報導，其他民調指出，華盛頓州居民贊成更多的房屋開發。2022年一份針對金恩縣(King County)居民調查發現，超過一半受訪居民支持、允許在西雅圖 與郊區的獨棟住房社區建造公寓，儘管大部分們表示，他們較喜歡住在獨棟住房。

去年，支持住房密度的西雅圖智庫「Sightline」委託進行全州範圍民調，也發現類似結果，大部分受訪者支持分區變更、允許在他們所在社區建造雙層或三層公寓，有72%受訪者認為，住房短缺會導致房價上升。

對部分人士來說，住房成本不斷上漲，可能無法避免。華盛頓「房地產研究中心」(Center for Real Estate Research)副主任韋蘭特(Mason Virant)認為，人們在此時對經濟情況有一種厭倦感，儘管有些政策可能發生影響，但他們懷疑是否有任何解決方法有幫助。

「華盛頓低收入住房聯盟」主任湯瑪斯(Michele Thomas)指出，那些仍掙扎於住房成本的人，不斷看到新建設住房、卻沒有任何房屋是他們可負擔，儘管連棟房屋等密集住房通常比大型獨棟住房更便宜，但對許多人來說，基本上「仍是遙不可及」(still largely out of reach)。

低收入住房聯盟推動其他解決方案：要求在部分建設提供可負擔房屋、增加政府對補貼住房資助，限制租金上漲。

但是，經濟學家與研究人員基本上一致認為，需要更多新住房。韋蘭特認為，在西雅圖等空間有限的城市地區，建設可能對降低獨棟住房成本的作用並不大，但是，增加公寓等多戶住房供應，可能有助於緩解租金上漲壓力。

Zillow首席經濟學家歐爾森(Skylar Olsen)聲明表示，儘管買家面臨承受能力的挑戰，但房價仍高漲的主因，是建設嚴重不足，在西雅圖地區尤其如此。