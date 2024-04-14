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夏威夷注射器交換計畫 擬自華埠貨車遷到永久地

編譯組╱綜合報導
夏威夷注射器交換計畫由州府衛生部門負責監督，部門將這項服務承包給夏威夷健康與減害中心。(圖取自夏威夷健康與減害中心官網)
夏威夷注射器交換計畫由州府衛生部門負責監督，部門將這項服務承包給夏威夷健康與減害中心。(圖取自夏威夷健康與減害中心官網)

面臨社區反對，夏威夷一個長期注射器交換計畫(syringe exchange program)，正考慮逐步自華埠貨車，轉移到更永久實體地點。計畫允許吸毒者拿使用過的注射器，換取乾淨注射器，以協助防止愛滋病毒與肝炎等血源性疾病傳染。

這個計畫已經每周兩天在伊維雷(Iwilei)一處市府機構，使用貨車空間進行，距離預計實體長期地點庫庫伊街(Kukui Street)約有一英里。但要找到更永久的地點搬遷，並不容易。

一項大挑戰是，確定目前使用計畫者不會因地點搬遷而流失。為了解決這個問題，注射器交換營運機構「夏威夷健康與減害中心」(Hawaii Health and Harm Reduction Center)過去數月一直追蹤統計數據，檢視使用者是否持續前來。

計畫經理德瑞格(Joshua Derrig)表示，另一個挑戰是尋找永久地點，因為用貨車進行營運並不理想。若要搬到別處，希望是一個實體空間。

有關搬遷到更永久空間的討論，是由於最近社區成員反對所引發。但是，搬遷提議理論上也獲得夏威健康與減害中心的支持。然而，困難的部分，是找到一個不會擾亂目前使用者日常生活的地點。

1989年注射器交換計畫啟動時，重點是減少愛滋病毒傳播。吸毒者每帶一支用過的注射器到貨車處，就會收到一支新注射器。這項限制防止貨車計畫無區別地將新注射器贈送給任何想要注射器的人。

夏威夷注射器更換由州府衛生部門負責監督，部門將這項服務承包給夏威夷健康與減害中心。

計畫在每個郡縣都很活躍，不僅有交換注射器，還贈送保險套、用於過量服用毒品的藥品納洛酮(Narcan)，以及食物與雨衣等其他物品。每周四，位在華埠的貨車還提供愛滋病毒與C型肝炎檢測，主動提供治療服務。

除了華埠貨車外，檀香山還有另一輛貨車，可在全島的海灘公園或其他合作夥伴機構指定的任何地點、提供移動服務。

不過，收到乾淨注射器、離開貨車到其他地點注射毒品的情況，並不經常發生。計畫理事弗姆比(Mike Formby)指出，他收到許多來自社區的投訴，民眾交換針頭後，坐在貨車附近社區注射、然後睡著，或變得語無倫次。此外，專門為戒除阿片類藥物吸毒者開設的診所，就位在Keelikolani初中校園的對街。

弗姆比表示，正在等待夏威夷健康與減害中心的搬遷計畫，以協助中心找到新實體地點。中心可能決定減少在華埠進行注射器交換計畫，搬到其他實體永久地點。但中心指出，正等待市府採取行動，找到合適地點可能須市府支持以解決社區問題。

夏威夷 華埠 毒品

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