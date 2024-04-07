夏州早期大學課程 鼓勵高中生獲雙學分

透過早期大學課程，學生可獲得能計入高中畢業要求與大學學位的學分。圖為夏威夷大學茂宜學院。(圖取自夏威夷大學官網)

透過早期大學課程(early college program)，夏威夷大學(University of Hawaii)系統的講師可在夏威夷教育部門管轄學校教授大學程度課程。經由完成這些課程，學生可獲得能計入高中畢業要求與大學學位的學分。

例如，天文學與航海課程通常不會在高中校園開設，但在檀香山社區學院任教教師，可透過夏州的早期大學課程計畫，將課程內容帶到高中。

自2012年早期大學課程推出以來，相關課程內容愈來愈普及。2023年，有近四分之一的夏威夷高中畢業生曾參與雙學分計畫，其中包括早期大學課程、以及學生可獨立註冊的夏威夷大學課程。去年，夏威夷高中開設超過580門早期大學課程，相較之下，十年前則只有12門。支持人士表示，早期大學課程可有助於學生在學業與職業生涯成功，更有可能進一步接受高等教育並獲得學位。

不過，儘管計畫目標為增加夏威夷學生接受高等教育人數，但部分教育倡導者與大學輔導人員認為，早期大學課程計畫傾向為已準備上大學的學生提供服務。低收入夏威夷原住民 與太平洋島民、其為在高等教育學程的代表性不足夠的學生群體，通常在雙學分計畫的參與率較低。

夏威夷「P-20 Partnerships for Education」執行主任沙茲(Stephen Schatz)表示，早期大學課程的好處是明顯的，提早接觸大學課程，可協助學生對自己的學業能力更有信心，也對未來職涯有更深入認識。根據研究，在高中獲雙學分的學生、比未參與者更有可能進入大學並且畢業。2022年畢業生中，75%雙學分學生畢業後進入大學就讀，全夏威夷州 的此一比率為51%。

但是，全夏威夷州的早期大學課程參與程度的差異，卻令人憂心。2023年畢業生中，約有21%夏威夷原住民學生與12%太平洋島民學生參加雙學分課程。相較之下，亞裔 與菲律賓學生參與率為30%、白人學生參與率為23%。

早期大學課程參與的差異，也反映在夏威夷的大學入學率。2023年應屆畢業生中，亞裔、白人與菲律賓學生的大學入學率51%、高於全夏州平均；夏威夷原住民與太平洋島民入學率分別為35%與30%。

今年初，夏威夷大學與夏威夷教育部門制定提高全州範圍的早期大學參與程度的目標，特別是那些在高等教育代表性不足的學生。