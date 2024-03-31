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西雅圖國際影展 舉辦楊德昌回顧展 重現新台北三部曲

洛杉磯訊
駐洛杉磯臺灣書院與西雅圖國際影展合作，訂於4月1日至4月18日舉辦「楊德昌回顧展」。（駐洛杉磯臺灣書院提供）
駐洛杉磯臺灣書院與西雅圖國際影展合作，訂於4月1日至4月18日舉辦「楊德昌回顧展」。（駐洛杉磯臺灣書院提供）

洛杉磯台灣書院與西雅圖國際影展（Seattle International Film Festival ）合作，將在4月1日至18日舉辦「楊德昌回顧展」（The Films of Edward Yang），於SIFF Cinema Egyptian戲院放映台灣導演楊德昌五部劇情長片，包括「獨立時代」(A Confucian Confusion)、「麻將」(Mahjong)、「青梅竹馬」(Taipei Story)、「牯嶺街少年殺人事件」(A Brighter Summer Day)，以及在坎城影展上拿下最佳導演獎的「一一」(YiYi)。

1994年上映的「獨立時代」是楊德昌「新台北三部曲」首部作品，以荒謬喜劇形式，描繪一群都會男女在急遽變動的現代世界中面對迷惘、成長與獨立，嘲諷資本化的環境下，號稱自由開放的文化亂象與道德失序的台灣社會；1996上映的「麻將」為第二部曲，刻劃都會台北在後殖民全球化情境下的虛無與迷茫；楊德昌2000年的「一一」為其遺作，也是系列最終曲，被視為楊德昌一生的代表作，呈現台北中產階級家庭多代人對自身處境感到迷惘，各自尋找解答的境遇，反射日常社會中的眾生相。

本次除了「新台北三部曲」，還有廣受喜愛的史詩巨作《牯嶺街少年殺人事件》（1991）及探討社會新舊觀點差距下的感情故事《青梅竹馬》（1985），5部電影皆為4K修復片，將是觀眾在大銀幕體驗楊德昌作品的難得機會。

駐洛杉磯台灣書院表示，西雅圖國際影展除每年舉辦大規模國際性影展外，全年亦於所屬戲院策劃不同主題電影放映，透過豐富的電影節目匯聚影迷，本次特別與台灣書院合作，以台灣具代表性的導演楊德昌口碑電影作品，吸引更多元的觀影客群，逐步建立當地觀眾及產業對台灣作品的興趣，增加觀眾對台灣電影文化更全面的認識。

楊德昌被公認為「台灣新電影」的先驅之一，其獨樹一格的影像語彙，關注並細膩地描繪台灣經濟騰飛年代城市中產階層的感情生活與生存困境，在現實中帶有極深的意涵，與侯孝賢同為1980年代台灣新電影嶄露頭角的代表導演。

更多影展訊息，請參閱影展網頁: https://www.siff.net/programs-and-events/the-films-of-edward-yang

洛杉磯 西雅圖 侯孝賢

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