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可負擔住房短缺 西雅圖散房公寓再起

編譯組／22日綜合報導
可負擔住房短缺，西雅圖散房公寓再度興起。(圖取自西雅圖交通局臉書)
可負擔住房短缺，西雅圖散房公寓再度興起。(圖取自西雅圖交通局臉書)

隨著無家可歸人數增加，城市房價上漲，過去曾於1900年代初期，向低收入人士、藍領與臨時工人出租單人房的散房公寓(single room occupancy units，或簡稱SROs)再度興起，現在此類房屋新名稱為「微型公寓」(micro-apartment)，並且面向更廣泛居民。

西雅圖非營利研究機構「Sightline Institute」住房與都市化部門資深主任貝爾特萊(Dan Bertolet)表示，散房公寓協助想要低成本住房的單身人士，無須費力尋找補助公寓(subsidized apartment)，就能找到便宜住房。

「美聯社」報導，太平洋西北地區(Pacific Northwest)是這類可負擔房屋復興的領導區域。俄勒岡州去年通過一項法案，為微型公寓打開大門；華盛頓州立法人士今年也立法，開始清除多年來限制微型公寓建設的繁瑣細節。微型公寓面積約為普通單間公寓的三分之一。

根據美國商務部，民主黨籍的華盛頓州州長英斯利(Gov. Jay Inslee)在獲得立法機關幾乎一致支持後、本周簽署一項華盛頓州法案，要求大部分城市允許在至少六個住房單位的住宅大樓中、建設微型公寓。法案將於2025年稍晚生效。

這項華盛頓州最新立法，是為了因應西雅圖地區房價飆漲對城市發展的影響。西雅圖為全美無家可歸比例最高的地區之一，住房也嚴重短缺。

根據「全國低收入住房聯盟」上周發布報告，極低收入租戶(低於聯邦貧窮線或收入僅為該地區中位數收入30%者)，面臨730萬間可負擔住房短缺問題。報告指出，這類家庭占全國租屋人士的近四分之一。

法案發起人、眾議員葛雷森(Mia Gregerson)表示，預估法案將促使華盛頓州建設數千間住房，提供可負擔房屋給需要第一間公寓的年輕人、以及欲減縮住房規模的老年人，或需要遷出原有住房以接受身心健康治療者。

20世紀後半期，由於貧窮與不合標準住房條件、引發限制性分區法規，美國流失了數十萬間散房公寓。房屋專家認為，這種損失加劇了無家可歸危機。面對這場危機與嚴重住房短缺，全美各地城市與州府現正改變立場。

根據美國住房與城市發展部門2023年統計，西雅圖地區有超過3800個無家可歸家庭內、成員含有兒童，位居全國之冠。波特蘭州立大學土地使用規劃教授薩帕塔(Marisa Zapata)表示，城市需要專注建造可負擔住房，其中還包括面積較大住房單位，例如單間公寓(studios)及一房公寓。

波特蘭無家可歸服務非營利組織資深主任賀蘭德(Sarah Holland)指出，散房公寓平均租金約每月550元，對於想脫離無家可歸、或依靠固定收入生活者或殘疾人士，其為「必不可少的選擇」(vital option)。

低收入 華盛頓州 西雅圖

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