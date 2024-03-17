警車裝追捕警示App 提醒駕駛快閃

Digital Siren透過放置上警察巡邏車上的硬體，插入警車電腦，用以向個人手機發出追捕警示，使人們能夠安全地避開危險。（截自FOX13）

FOX13報導，第2113號倡議案將於6月6日在華盛頓州 生效，恢復給予警方的追捕權力。新倡議的實施令人擔心，警方追捕對旁觀者構成的危險超過了逮捕嫌犯的需要，一個名為Digital Siren的新應用程式(App )可望解決這個問題。

由「Let's Go Washington」提交的倡議2113號，已獲得華盛頓州立法機關批准，給予警察更多彈性，以便在有合理懷疑某人違法的情況下追捕嫌犯。目前，只有當警察有合理懷疑車輛中的人正在犯下或已犯下暴力犯罪 、性犯罪、車輛攻擊犯罪、家庭暴力犯罪、逃脫，或是酒醉駕駛等罪行時，才能發起追捕。

執法領導人長期以來一直主張，罪犯感到大膽，是因為他們知道一輛被盜車輛可以做為一張「免費出獄卡」，他們只是拒絕停車接受交通檢查，然後飛車逃逸。然而，這些日子將在6月6日結束。

然而，新倡議雖取消了警察何時可以參與車輛追捕的限制，但如何在高速追捕期間減少對旁觀者和無辜駕駛員的風險，同時受到關注，一個名為Digital Siren的新應用程式被認為有望解決這個問題。這個由Pursuit Alert開發的應用程式，使執法機構能夠向手機發送消息，警告個人即將遭遇警察追捕，使人們能夠安全地避開危險。

FOX13報導，Pursuit Alert公司Ken Morgan表示，「壞人總是跑得比較快」；我們對無辜駕駛員的目標就是提高他們的意識，讓他們花30至45秒的時間來觀察周圍，看看發生了什麼。這項應用程式免費使用，已有六個州的執法機構實施了這項技術。Morgan表示，正積極努力將Digital Siren引入華盛頓州，並正在與多個執法機構進行討論。

執法機構實施Digital Siren的成本約為每輛巡邏車200元，加上每月使用費。然而，Morgan認為，與旁觀者意外死亡的潛在成本相比，這一開支是合理的，對城市或縣府來說，旁觀者的意外死亡成本可能超過100萬元。

Morgan示範了安裝在巡邏車上的硬體，將其描述為與小型電視遙控器大小相似。該設備插入警車中的電腦，並包括一個小天線，適合放置在儀表板上。它有幾個按鈕，包括：一個用於追捕的藍色按鈕、一個用於緊急響應或代碼3（燈光和警笛）的紅色按鈕，以及一個用於提醒避讓的黃色按鈕，旨在保護在交通停車或事故現場的警察。