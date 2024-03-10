夏威夷廣府人聯誼會就職聯歡 僑團致賀

夏威夷廣府人聯誼會、廣州同鄉會新任委員宣誓就職後，由會長何富翔(中)率領向僑界拜年。（夏威夷廣府人聯誼會提供）

夏威夷 廣府人聯誼會2024春節聯歡晚會暨第二屆委員就職典禮、夏威夷廣州同鄉會第六屆委員就職典禮，於2月25日在夏威夷唐人街文化廣場麗晶酒樓舉行。

當天典禮於晚間6時許演奏美中國歌後，由三頭雄獅入場採青掀開序幕。

夏威夷廣府人聯誼會會長何富翔致歡迎詞，祝出席來賓與會員龍馬精神、事業興旺，同時代表該會感謝中國駐洛杉磯 總領事館及世界各地僑團發來的賀信，及歡迎州長代表、市長代表佘貴人（Calvin Say）、羅茲（Karl Rhoads）、譚家昇（Adrian Tam）等及夏威夷數十所僑團僑領、會長出席致賀。

第二屆委員包括會長何富翔、副會長馬彼德、謝錦輝、王志毅、何慶任等人就職後聯合向僑界拜年。佘貴人和羅茲分別代表州長、市長頒贈賀狀，表彰何富翔及夏威夷廣府人聯誼會對社會所作的公益。

夏威夷廣府人聯誼會於2017年4月由何富翔發起，並有夏威夷廣州同鄉會、良都會館、五邑海外聯誼會、東莞同鄉會、清遠聯誼會五會館共襄盛舉而創建，創會宗旨是弘揚祖德、增進情誼、發展經濟、促進中美友好和文化交流，同時造福社會。

稍後為夏威夷廣州同鄉會第六屆委員就職典禮會，分別為會長何富翔，副會長鍾國君、謝航、董則睿；秘書長陳志雄，中文秘書陳倚文，英文秘書趙天成，組織委員鐘潤添，文娛委員黎富強，福利 委員李炳寧，財務歐陽豔婷。

夏威夷廣州同鄉會成立於2010年8月。

就職儀式後，晚宴開始，當晚筵開20多席。酒過三巡，文娛歌舞助興及進行幸運抽獎，每台都有過半數人獲紅包或禮物，人人歡聲笑語、笑逐顏開。最後在眾人合唱「歡樂今宵」的樂曲聲中結束。