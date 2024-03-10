夏威夷廣府人聯誼會就職聯歡 僑團致賀
夏威夷廣府人聯誼會2024春節聯歡晚會暨第二屆委員就職典禮、夏威夷廣州同鄉會第六屆委員就職典禮，於2月25日在夏威夷唐人街文化廣場麗晶酒樓舉行。
當天典禮於晚間6時許演奏美中國歌後，由三頭雄獅入場採青掀開序幕。
夏威夷廣府人聯誼會會長何富翔致歡迎詞，祝出席來賓與會員龍馬精神、事業興旺，同時代表該會感謝中國駐洛杉磯總領事館及世界各地僑團發來的賀信，及歡迎州長代表、市長代表佘貴人（Calvin Say）、羅茲（Karl Rhoads）、譚家昇（Adrian Tam）等及夏威夷數十所僑團僑領、會長出席致賀。
第二屆委員包括會長何富翔、副會長馬彼德、謝錦輝、王志毅、何慶任等人就職後聯合向僑界拜年。佘貴人和羅茲分別代表州長、市長頒贈賀狀，表彰何富翔及夏威夷廣府人聯誼會對社會所作的公益。
夏威夷廣府人聯誼會於2017年4月由何富翔發起，並有夏威夷廣州同鄉會、良都會館、五邑海外聯誼會、東莞同鄉會、清遠聯誼會五會館共襄盛舉而創建，創會宗旨是弘揚祖德、增進情誼、發展經濟、促進中美友好和文化交流，同時造福社會。
稍後為夏威夷廣州同鄉會第六屆委員就職典禮會，分別為會長何富翔，副會長鍾國君、謝航、董則睿；秘書長陳志雄，中文秘書陳倚文，英文秘書趙天成，組織委員鐘潤添，文娛委員黎富強，福利委員李炳寧，財務歐陽豔婷。
夏威夷廣州同鄉會成立於2010年8月。
就職儀式後，晚宴開始，當晚筵開20多席。酒過三巡，文娛歌舞助興及進行幸運抽獎，每台都有過半數人獲紅包或禮物，人人歡聲笑語、笑逐顏開。最後在眾人合唱「歡樂今宵」的樂曲聲中結束。
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