西雅圖擬提高社區住房密度 計畫20年至少新建10萬間

西雅圖市長哈瑞爾(Bruce Harrell)提議，提高城市每個社區住房密度。(圖取自西雅圖市府臉書)

西雅圖 市長哈瑞爾(Bruce Harrell)正提出一項新計畫，以因應西雅圖未來數十年發展，提議將增加城市每個社區的住房密度，為更多街道鋪設道路，其為過去30年以來、對土地使用法規的最重大改革。

計畫提出在交通與商業區800英尺範圍內、建立24個新「社區中心」(neighborhood centers)，允許建造高達六層樓的公寓。

相關城市住房規劃藍圖，是西雅圖綜合計畫所需十年更新的一部分，將清理道路，提供更多容納空間，於未來20年內建造至少十萬間新住房。住房數量仍少於金恩縣(King County)預估有11萬2000人口的需求，但西雅圖官員認為，政策設定一個下限、而非上限天花板，並超過西雅圖市2019年需求預測。

若市議會通過計畫提案，這些改變將朝向城市主要由獨棟房屋組成的住宅區開放，在每個地塊上增加額外住宅。

目前，屋主最多可建造兩間姻親住房單位(mother-in-law units)，一間與主房屋分離、一間與主房相連。哈瑞爾的建議，是在大部分地塊的姻親房數量增加至四間，在鄰近交通樞紐或在包含有可負擔房屋區域增至六間。

相關改變將促使西雅圖市遵守州議會於2023年通過眾議院 法案規定，要求在居民超過7萬5000人口的城市，增加獨棟住房社區的房屋密度。

先前，增加獨棟住房社區密度的提議，曾引起擔憂快速變化與開發的緊張。2015年，前市長莫瑞(Ed Murray)建議允許在全市範圍內建造雙層公寓與三層公寓，但很快遭到強烈反對而放棄提案。但是，隨著住房成本提高與無家可歸加速，市府官員認為，居民已準備好容納更多住房。

過去30年，西雅圖一直遵循「城市聚落」(urban village)概念，將大部分開發與商業活動集中在離散地區，城市周圍大部分社區則維持不變。然而，儘管郊區開發與商業活動的確蓬勃發展，但近來分析顯示，限制與禁止城市大部分地區建造更便宜住房的策略，傷害中產階級社區有色人種。

哈瑞爾提議保留了城市聚落策略的基本框架，同時為其重新定義，不再有清楚界線，並且目標開發更多區域。城市聚落將被重新改造為「城市中心」(urban centers)，新計畫將增加一個中心靠近第130街、地點即為將於2026年開放的輕軌車站。