夏威夷越棉寮華人聯誼會 龍年春節聯歡

夏威夷越棉寮華人聯誼會新春聯歡祥龍採青獻瑞。圖右起宴會主席沈戴佩芳、經文處長林暉程、會長陳啟邦、總理沈文洲、檀香山市長布蘭吉瑟帝、州榮譽議長佘貴人與州國民防衛隊前司令李錦發將軍。(記者高振華╱攝影)

夏威夷越棉寮華人 聯誼會18日舉行龍年春節聯歡。檀香山市長布蘭吉瑟帝(Rick Blangisrdi)夫婦、駐檀香山台北經文處長林暉程夫婦及夏威夷州 榮譽議長佘貴人(Calvin Say)與來賓及僑團代表三百餘人到場致賀。

檀香山楊德龍獅團三隻醒獅登台，向該會總理、正副會長、林暉程處長、檀香山市長、市議員及美軍前少將獻瑞之後，在李小龍 主演的 「猛龍過江」 主題曲旋律下，會長陳啟邦與同是龍年出生的沈文洲一同以李小龍的招牌招式伸展「雙龍出海」，並致新年賀詞。二人強調，凡是華人都喜歡自稱龍的傳人。除了龍是強勁的象徵之外，它在雲端起舞更是代表平衡與和諧。

夏威夷越棉寮華人聯誼會會員表演越南的傳統歌舞。(記者高振華╱攝影)

會長陳啟邦希望大家以龍的精神互相堅定扶持合作，一定可以為會務及社區帶來更好的將來。

陳啟邦強調，40多年前越棉寮聯誼會大部份會員是為了逃離共產，追求自由新生活才來到美國，其間得到美國衆多的好心人士支援，從零開始至有今日的成就。大家明白伸出支援弱勢之手的重要性，所以幾十年來不論國界，凡有大災難，越棉寮人士必義不容辭伸援。

去年茂宜島發生野火、兩星期內該會會員立即多次載幾車救援物資，透過紅十字會與慈濟基金會設立的「Maui 要堅強」基金，一共捐出1萬3000元善款，體現飲水思源，同舟共濟的重要。

夏威夷越棉寮華人聯誼會總理沈文洲（右）頒發耆老紅包給該會耆老代表蔡文成。(記者高振華╱攝影)

晚會由華埠小姐擔任司儀，活動中安排了美妙的中越歌舞表演。在楊泰瑛醫師與六通拳的陳恩光贊助發放了五位優良子弟獎學金及禮品，同時也頒贈了耆老紅包。由該會高齡93歲的蔡文成代表接受。當晚並有廣受歡迎的38份幸運抽獎活動。