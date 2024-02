保護資源 夏威夷州擬對遊客收取新費用

夏威夷州提議向遊客徵收旅遊費用,經費將用以進行環保與防災。(圖取自夏威夷州府臉書)

為了應對拉海納野火災害,夏威夷州 提議向遊客徵收旅遊費用,經費將用以進行環境保護與防災。夏威夷當局提議向遊客在入住旅館或短期租賃時、收取25元固定費用,提案正在州議會審議,可能會於今年春天獲得批准。

全球各地度假勝地正在重新評估遊客在社區扮演角色,以及過度遊覽對有限自然資源造成損害。部分旅遊地點已開始對遊客收取新費用。夏威夷去年遊客超過950萬人次,也是最近一個考慮對遊客收取費用的地方,當局表示,費用所得將用於保護海灘及防範野火。

希臘與紐西蘭等旅遊地,現已開始向遊客收取所謂「氣候稅」(climate tax),費用為1-100元不等。峇里島也於本月開始向所有外國遊客收取10元費用,以促進永續觀光 業。今年春天,威尼斯將收取日費(day rate),以打擊過去觀光並限制一日遊客人數。

夏威夷州擁有140萬名居民,茂宜島拉海納去年發生至少100人喪生的毀滅性火災,如今漸已恢復,當地需要遊客。根據州府報告,遊客人數近幾個月減少,觀光支出與2022年相較,也有所下降。

夏威夷民主黨籍州長格林(Josh Green)受訪時表示:「費用是非常小的金額,藉此保護天堂。」(It's a very small price to pay to preserve paradise.)。

夏威夷部分旅遊業者表示,目前的提案,可能迫使企業改變會計制度,從而進一步加重企業在山火後、仍致力恢復的負擔。其他人士則指出,遊客可能更願意可直接讓他們參觀州立公園與海灘的費用。不過,很少人認為,收取費用會阻止遊客前往夏威夷。

格林表示,目前收取氣候收費提案、不會提高夏威夷居民的稅收或費用,而是讓遊客承擔一定的自然資源責任,並提高民眾對氣候變遷 影響的認識。他預計,這筆費用每年將帶來6800萬元收入,經費將用來建立州府消防隊、安裝防火設施等,保護脆弱社區並協助防災。

他也提議,將一半收入資金用於災害保險。否則,高風險地區將難以重建並吸引投資人。此外,向遊客收取25元費用,並非立法人士考慮的唯一選擇。當局還可能提高夏州的旅館稅,其為全國最高。

希臘向遊客收取所謂氣候危機適應費用,今年3-10月旺季、入住五星級旅館旅客每晚支付約11元;短租及一星級旅館旅客每晚支付約1.60元。帛琉向國際遊客收取100元,協助促進生態旅遊並支持環保。自2019年以來,紐西蘭向國際遊客收取21元固定費用,用於支付環保與基礎設施費用。