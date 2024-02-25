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保護資源 夏威夷州擬對遊客收取新費用

編譯組／綜合報導
夏威夷州提議向遊客徵收旅遊費用，經費將用以進行環保與防災。(圖取自夏威夷州府臉書)
夏威夷州提議向遊客徵收旅遊費用，經費將用以進行環保與防災。(圖取自夏威夷州府臉書)

為了應對拉海納野火災害，夏威夷州提議向遊客徵收旅遊費用，經費將用以進行環境保護與防災。夏威夷當局提議向遊客在入住旅館或短期租賃時、收取25元固定費用，提案正在州議會審議，可能會於今年春天獲得批准。

全球各地度假勝地正在重新評估遊客在社區扮演角色，以及過度遊覽對有限自然資源造成損害。部分旅遊地點已開始對遊客收取新費用。夏威夷去年遊客超過950萬人次，也是最近一個考慮對遊客收取費用的地方，當局表示，費用所得將用於保護海灘及防範野火。

希臘與紐西蘭等旅遊地，現已開始向遊客收取所謂「氣候稅」(climate tax)，費用為1-100元不等。峇里島也於本月開始向所有外國遊客收取10元費用，以促進永續觀光業。今年春天，威尼斯將收取日費(day rate)，以打擊過去觀光並限制一日遊客人數。

夏威夷州擁有140萬名居民，茂宜島拉海納去年發生至少100人喪生的毀滅性火災，如今漸已恢復，當地需要遊客。根據州府報告，遊客人數近幾個月減少，觀光支出與2022年相較，也有所下降。

夏威夷民主黨籍州長格林(Josh Green)受訪時表示：「費用是非常小的金額，藉此保護天堂。」(It's a very small price to pay to preserve paradise.)。

夏威夷部分旅遊業者表示，目前的提案，可能迫使企業改變會計制度，從而進一步加重企業在山火後、仍致力恢復的負擔。其他人士則指出，遊客可能更願意可直接讓他們參觀州立公園與海灘的費用。不過，很少人認為，收取費用會阻止遊客前往夏威夷。

格林表示，目前收取氣候收費提案、不會提高夏威夷居民的稅收或費用，而是讓遊客承擔一定的自然資源責任，並提高民眾對氣候變遷影響的認識。他預計，這筆費用每年將帶來6800萬元收入，經費將用來建立州府消防隊、安裝防火設施等，保護脆弱社區並協助防災。

他也提議，將一半收入資金用於災害保險。否則，高風險地區將難以重建並吸引投資人。此外，向遊客收取25元費用，並非立法人士考慮的唯一選擇。當局還可能提高夏州的旅館稅，其為全國最高。

希臘向遊客收取所謂氣候危機適應費用，今年3-10月旺季、入住五星級旅館旅客每晚支付約11元；短租及一星級旅館旅客每晚支付約1.60元。帛琉向國際遊客收取100元，協助促進生態旅遊並支持環保。自2019年以來，紐西蘭向國際遊客收取21元固定費用，用於支付環保與基礎設施費用。

夏威夷州 觀光 氣候變遷

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