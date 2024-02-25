我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／女星紅毯競豔 瑪格蘿比浮誇粉色裝飾 安妮斯頓細肩帶開衩

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

威脅選務人員重罪 華州參議會通過 多州也擬跟進

編譯組／綜合報導
華盛頓州立法人士提出法案，將定威脅選務人員為重罪。(美聯社)
華盛頓州立法人士提出法案，將定威脅選務人員為重罪。(美聯社)

華盛頓州參議會22日以壓倒性多數投票通過、將威脅選務人員定為重罪。三個月前，華州四個縣選舉辦公室接獲裝有可疑粉末信封、包括三個檢測呈芬太尼陽性，人員必須撤離。

民主黨參議員丁葛拉(Manka Dhingra)在投票時表示，威脅選務人員不能被視為正常現象，必須確保他們受到保護，參與民主運作者才可信任選舉系統完善、沒有可擾亂計票的不良行為者。

「美聯社」報導指出，這項法案是美國各地尋求在2024年大選前、加強對選舉工作人員保護的浪潮之一。由於威脅活動越來越多，部分人將其歸咎於前總統川普與盟友虛假聲稱2020大選選票被偷竊。

非營利倡議組織「公開公民」(Public Citizen)表示，全美有23州正考慮進行選務人員保護的法案。例如，在馬里蘭州，立法人士正考慮立法、當局可起訴威脅傷害選務官員或其親近家庭成員者。

華盛頓州法案將增加對直接或透過郵件騷擾選務人員的罰責，從最高一年監禁增至最高五年監禁。法案還將提供特定人員有機會參與由國務卿辦公室運作計畫，可對其地址進行保密。

法案現已獲議院核准，但在送交民主黨籍州長英斯利(Gov. Jay Inslee)辦公室之前，還需進行驗證。州長發言人佛克(Mike Faulk)電郵表示，尚未詳細審查法案，但英斯利「通常支持保護民主進程與執行民主進程人士。」

部分共和黨議員推動，將法案納入對選舉觀察員與收集倡議簽名者的保護。不過，修正案已被否決，丁葛拉解釋指出，收集簽名者已受到騷擾法規的保護。

威脅選務人員為重罪的立法，是華盛頓州將網路騷擾威脅選務人員定為重罪的兩年後提出。最新法案發起人、民主黨眾議員萊維特(Rep. Mari Leavitt)告訴美聯社，選務人員是無名英雄，他們是民主工作者，需要受到大眾重視，希望他們工作時感到安全，立法是實現目標的方法之一。

去年11月，華州四個縣選務辦公室在選舉日隔天收到裝有粉末的信封，以及一則寫道「立即結束選舉」(End elections now.)訊息，辦公室立即進行疏散。華盛頓州務卿發言人表示，其中有三個信封檢測為芬太尼陽性。皮爾斯縣(Pierce County)稽核員法莫(Linda Farmer)表示，當天上午有超過100名選務人員被疏散，危險品小組、聯邦調查局與消防部門人員蜂擁而至，醫護人員則確保打開信封的選務工作者安全。

華盛頓州 民主黨 檢測

上一則

全美1月法拍屋量 底特律居冠 芝加哥第2

延伸閱讀

加州議員提案：房東需接受寵物 禁止額外收費

加州議員提案：房東需接受寵物 禁止額外收費
洛縣新開票所 3月5日初選啟用

洛縣新開票所 3月5日初選啟用
實踐97號法案業主 皇后區2議員提減稅

實踐97號法案業主 皇后區2議員提減稅
化作春泥更環保 華州首創「堆肥葬」漸興盛

化作春泥更環保 華州首創「堆肥葬」漸興盛

熱門新聞

價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
DownDetector.com表示，至少收到超過五萬份At&t用戶稱網路中斷的報告。(DownDetector官網截圖)

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

2024-02-22 08:45
芝加哥百利臨時賭場去年9月在芝市中心開幕。(本報檔案照片)

全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第3大「賭城」

2024-02-22 09:52
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
報稅季節到，納稅人往往在申報稅表前，很難察覺自己遭身分盜竊報稅。(pixabay)

報稅詐欺又來了 芝夫婦還未報稅 萬元退稅已被領光

2024-02-20 10:28
今年將有兩種周期蟬同時出現，全美預計將有數兆隻蟬現蹤。(美聯社)

今春又逢兆蟬鳴 歷221年奇觀再現

2024-02-19 12:21

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網