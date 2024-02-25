威脅選務人員重罪 華州參議會通過 多州也擬跟進

華盛頓州立法人士提出法案，將定威脅選務人員為重罪。(美聯社)

華盛頓州 參議會22日以壓倒性多數投票通過、將威脅選務人員定為重罪。三個月前，華州四個縣選舉辦公室接獲裝有可疑粉末信封、包括三個檢測 呈芬太尼陽性，人員必須撤離。

民主黨 參議員丁葛拉(Manka Dhingra)在投票時表示，威脅選務人員不能被視為正常現象，必須確保他們受到保護，參與民主運作者才可信任選舉系統完善、沒有可擾亂計票的不良行為者。

「美聯社」報導指出，這項法案是美國各地尋求在2024年大選前、加強對選舉工作人員保護的浪潮之一。由於威脅活動越來越多，部分人將其歸咎於前總統川普與盟友虛假聲稱2020大選選票被偷竊。

非營利倡議組織「公開公民」(Public Citizen)表示，全美有23州正考慮進行選務人員保護的法案。例如，在馬里蘭州，立法人士正考慮立法、當局可起訴威脅傷害選務官員或其親近家庭成員者。

華盛頓州法案將增加對直接或透過郵件騷擾選務人員的罰責，從最高一年監禁增至最高五年監禁。法案還將提供特定人員有機會參與由國務卿辦公室運作計畫，可對其地址進行保密。

法案現已獲議院核准，但在送交民主黨籍州長英斯利(Gov. Jay Inslee)辦公室之前，還需進行驗證。州長發言人佛克(Mike Faulk)電郵表示，尚未詳細審查法案，但英斯利「通常支持保護民主進程與執行民主進程人士。」

部分共和黨議員推動，將法案納入對選舉觀察員與收集倡議簽名者的保護。不過，修正案已被否決，丁葛拉解釋指出，收集簽名者已受到騷擾法規的保護。

威脅選務人員為重罪的立法，是華盛頓州將網路騷擾威脅選務人員定為重罪的兩年後提出。最新法案發起人、民主黨眾議員萊維特(Rep. Mari Leavitt)告訴美聯社，選務人員是無名英雄，他們是民主工作者，需要受到大眾重視，希望他們工作時感到安全，立法是實現目標的方法之一。

去年11月，華州四個縣選務辦公室在選舉日隔天收到裝有粉末的信封，以及一則寫道「立即結束選舉」(End elections now.)訊息，辦公室立即進行疏散。華盛頓州務卿發言人表示，其中有三個信封檢測為芬太尼陽性。皮爾斯縣(Pierce County)稽核員法莫(Linda Farmer)表示，當天上午有超過100名選務人員被疏散，危險品小組、聯邦調查局與消防部門人員蜂擁而至，醫護人員則確保打開信封的選務工作者安全。