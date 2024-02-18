收容遊民 夏州開設第3個小屋村 州長：提供治療之所

夏威夷的無家可歸者搭著帳篷住在市區，影響市容觀瞻。(美聯社)

夏威夷新聞(HAWAII NEWS)報導，夏威夷州 長格林(Josh Green)15日協助開設了該州第三個小屋村(Kauhale)，供無家可歸者居住。格林說，小屋村旨在成為一個「有意義的社區」，並希望它為那些與無家可歸問題對抗的人提供一個治療之所。

夏威夷住房協助組織(HomeAid)、夏威夷健康與有害減少中心(Hawaii Health & Harm Reduction Center)與州長一起參加了開幕儀式。此一項目是繼續努力解決夏威夷無家可歸問題的一部分。

「Kauhale」是夏威夷語，意思是「家庭」或「社區」。在夏威夷文化中，「Kauhale」可以指一個家庭或一個擁有多個房屋的聚落，通常由多個家庭或家族成員共同居住在一起，分享資源並相互支持；「Kauhale」有時也是為無家可歸者建立的小屋村或臨時住所，旨在提供一個安全和支持性的社區環境。這個新建的社區名為胡卡希村( Hookahi Leo Kauhale)，位於卡利希運輸中心附近的中心街(Middle Street)，同時可容納大約50人。

這個小屋村的建立，對於四年前變成無家可歸的杜克萊安(Laura Mae Duclayan)來說尤具意義。他說：「今天，我在工作，我將成為這裡的居民。我感謝上帝，感謝所有在我的旅程中與我同行的人。」

州長格林指出，有住所的人不需要與慢性疼痛和成癮嚴重對抗，因為有住所的人可以去看護士、醫生或社工；有住所的人也可以安全的方式，歡迎他人進入他們的生活。

通過私人合作夥伴關係，夏威夷州將整個村莊的成本控制在120萬美元。