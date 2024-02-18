我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

收容遊民 夏州開設第3個小屋村 州長：提供治療之所

編譯組／綜合報導
夏威夷的無家可歸者搭著帳篷住在市區，影響市容觀瞻。(美聯社)
夏威夷的無家可歸者搭著帳篷住在市區，影響市容觀瞻。(美聯社)

夏威夷新聞(HAWAII NEWS)報導，夏威夷州長格林(Josh Green)15日協助開設了該州第三個小屋村(Kauhale)，供無家可歸者居住。格林說，小屋村旨在成為一個「有意義的社區」，並希望它為那些與無家可歸問題對抗的人提供一個治療之所。

夏威夷住房協助組織(HomeAid)、夏威夷健康與有害減少中心(Hawaii Health & Harm Reduction Center)與州長一起參加了開幕儀式。此一項目是繼續努力解決夏威夷無家可歸問題的一部分。

「Kauhale」是夏威夷語，意思是「家庭」或「社區」。在夏威夷文化中，「Kauhale」可以指一個家庭或一個擁有多個房屋的聚落，通常由多個家庭或家族成員共同居住在一起，分享資源並相互支持；「Kauhale」有時也是為無家可歸者建立的小屋村或臨時住所，旨在提供一個安全和支持性的社區環境。這個新建的社區名為胡卡希村( Hookahi Leo Kauhale)，位於卡利希運輸中心附近的中心街(Middle Street)，同時可容納大約50人。

這個小屋村的建立，對於四年前變成無家可歸的杜克萊安(Laura Mae Duclayan)來說尤具意義。他說：「今天，我在工作，我將成為這裡的居民。我感謝上帝，感謝所有在我的旅程中與我同行的人。」

州長格林指出，有住所的人不需要與慢性疼痛和成癮嚴重對抗，因為有住所的人可以去看護士、醫生或社工；有住所的人也可以安全的方式，歡迎他人進入他們的生活。

通過私人合作夥伴關係，夏威夷州將整個村莊的成本控制在120萬美元。

夏威夷州

上一則

底特律慶祝農曆年 2/25瓦拉河濱公園登場

下一則

白卡重啟審查 近1年喬州逾50萬人失去資格

延伸閱讀

NBA／再睡5分鐘？勇士格林被打到躺在地上 但比賽持續進行

NBA／再睡5分鐘？勇士格林被打到躺在地上 但比賽持續進行
NBA／落選明星賽 格林、泰托姆改當轉播

NBA／落選明星賽 格林、泰托姆改當轉播
NBA／格林40呎壓哨外線、柯瑞單節5記三分彈 勇士5連勝氣走爵士

NBA／格林40呎壓哨外線、柯瑞單節5記三分彈 勇士5連勝氣走爵士
NBA／餵庫明加「喝雞湯」勇士格林：說他無人能防，他信了

NBA／餵庫明加「喝雞湯」勇士格林：說他無人能防，他信了

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

2024-02-12 10:32
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

2024-02-14 09:51

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷