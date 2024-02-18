我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

茂宜島大火增至101死 當時1老人陪5隻貓未逃 遺體尋獲

編譯組／16 日綜合報導
去年8月摧毀夏威夷歷史小鎮拉海納野火的死亡人數，已上升至101人。(美聯社)
去年8月摧毀夏威夷歷史小鎮拉海納野火的死亡人數，已上升至101人。(美聯社)

茂宜島警方日前又新增確認一名76歲男子罹難者身分之後，去年8月摧毀夏威夷歷史小鎮拉海納野火的死亡人數、已上升至101人。

茂宜島警方發言人皮可(Alana Pico)在電子郵件表示，警方在工業區的一條小巷內發現卡斯普斯基(Paul Kasprzycki)遺體。他們是透過比較他生前與過世後所拍攝的X光片，來識別他的身分。

茂宜島警方在火災發生後，成立一個新懸案小組以進行尋找罹難者。根據茂宜島警方的已知受難者名單，這場美國一個多世紀以來最嚴重的山火，受害者年齡從7歲至97歲，但有三分之二喪生者年齡在60歲以上。

根據「美聯社」報導，卡斯普斯基於1970年代駕駛一艘自己製作的船，自南加州前往檀香山，來到夏威夷。朋友說，他再也沒回到加州。他在南加大學習古代歷史、拉丁語與哲學，於1969年以優異成績畢業。他在夏威夷開一家小零售商店，孩子長大後，商店兼做公寓。

卡斯普斯基的兄長最後一次與他交談，是在火災發生當日下午。哥哥認為他應該要離開拉海納，但卡斯普斯基拒絕，並堅持要與他的五隻貓一起度過難關。直到日前，家人才從警方得知已發現他的遺體。哥哥計畫將他的骨灰撒在老家南加州附近山坡上，那裏是欣賞大海的最佳地點之一，也希望人們知道，他的兄弟是一個善良、溫暖的人。

茂宜島警方本月稍早公布報告指出，拉海納火災受害罹難者中，有42人是在建築物內被發現，39人在戶外、15人在車內。在大海當中則發現1人。另外3人是在醫院期間因火災傷重過世。

大部分遺體是在火災發生後的頭三天內尋獲。法醫專家與尋屍犬在火災餘燼中、尋找可能被火燒毀的屍體。當局自家庭成員身上採集DNA樣本，以鑑定遺骸。有些遺體僅收集到四分之一遺骸。

去年9月，官員們透過DNA檢測，將火災喪生人數自115人調降為至少97人。隨著部分受害者因傷勢過重，或是警方發現更多遺骸，下個月的死亡人數計算將略為增加。

茂宜島 南加大 加州

上一則

白卡重啟審查 近1年喬州逾50萬人失去資格

下一則

研究迷幻蘑菇療法 印州議會公衛委員會過關

延伸閱讀

洛縣哈岡路邊房車 下午突起大火

洛縣哈岡路邊房車 下午突起大火
適合有小孩的家庭 全球最寧靜海灘在美國

適合有小孩的家庭 全球最寧靜海灘在美國
防範家庭火災 需安全使用電器

防範家庭火災 需安全使用電器
天燈吸人潮錢潮 天降垃圾傳火災 生態問題誰扛

天燈吸人潮錢潮 天降垃圾傳火災 生態問題誰扛

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

2024-02-12 10:32
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

2024-02-14 09:51

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷