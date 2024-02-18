茂宜島大火增至101死 當時1老人陪5隻貓未逃 遺體尋獲

去年8月摧毀夏威夷歷史小鎮拉海納野火的死亡人數，已上升至101人。(美聯社)

在茂宜島 警方日前又新增確認一名76歲男子罹難者身分之後，去年8月摧毀夏威夷歷史小鎮拉海納野火的死亡人數、已上升至101人。

茂宜島警方發言人皮可(Alana Pico)在電子郵件表示，警方在工業區的一條小巷內發現卡斯普斯基(Paul Kasprzycki)遺體。他們是透過比較他生前與過世後所拍攝的X光片，來識別他的身分。

茂宜島警方在火災發生後，成立一個新懸案小組以進行尋找罹難者。根據茂宜島警方的已知受難者名單，這場美國一個多世紀以來最嚴重的山火，受害者年齡從7歲至97歲，但有三分之二喪生者年齡在60歲以上。

根據「美聯社」報導，卡斯普斯基於1970年代駕駛一艘自己製作的船，自南加州 前往檀香山，來到夏威夷。朋友說，他再也沒回到加州。他在南加大 學習古代歷史、拉丁語與哲學，於1969年以優異成績畢業。他在夏威夷開一家小零售商店，孩子長大後，商店兼做公寓。

卡斯普斯基的兄長最後一次與他交談，是在火災發生當日下午。哥哥認為他應該要離開拉海納，但卡斯普斯基拒絕，並堅持要與他的五隻貓一起度過難關。直到日前，家人才從警方得知已發現他的遺體。哥哥計畫將他的骨灰撒在老家南加州附近山坡上，那裏是欣賞大海的最佳地點之一，也希望人們知道，他的兄弟是一個善良、溫暖的人。

茂宜島警方本月稍早公布報告指出，拉海納火災受害罹難者中，有42人是在建築物內被發現，39人在戶外、15人在車內。在大海當中則發現1人。另外3人是在醫院期間因火災傷重過世。

大部分遺體是在火災發生後的頭三天內尋獲。法醫專家與尋屍犬在火災餘燼中、尋找可能被火燒毀的屍體。當局自家庭成員身上採集DNA樣本，以鑑定遺骸。有些遺體僅收集到四分之一遺骸。

去年9月，官員們透過DNA檢測，將火災喪生人數自115人調降為至少97人。隨著部分受害者因傷勢過重，或是警方發現更多遺骸，下個月的死亡人數計算將略為增加。