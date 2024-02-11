腦出血遭誤判酒駕被逮 女駕駛一度命危 涉案警挨告

華盛頓州腦出血女駕駛麥克魯爾遭交通巡警巴恩斯以藥駕罪名送進監獄，超過24小時無法就醫，導致她病情嚴重。（警察隨身攝影機影片截圖）

一起民權訴訟指出，華盛頓州 一名交通巡警因懷疑一名女駕駛酒駕將其逮捕，並送進監獄 。事實上，這名女駕駛當時正發生危及生命的腦出血。

西雅圖 時報（Seattle Times）報導，2月1日在塔科馬（Tacoma）提起的訴訟稱，女駕駛麥克魯爾（Nicole McClure）2022年3月21日被送進瑟斯頓縣監獄（Thurston County Jail），在牢房地板上躺了24小時，才被送往醫院接受治療。醫師後來切除了麥克魯爾部分頭骨，以減輕她因額葉硬膜下血腫（frontal-lobe subdural hematoma）造成的腦內壓力。

麥克魯爾的律師范柯克（Anne Vankirk）發出聲明說：「因為腦部傷勢嚴重，妮可（麥克魯爾）至今仍無法照顧自己，也無法以有意義的方式生活。如果她當時能立即得到醫治，她的病情可能會容易治療得多，結果也不會這麼嚴重。」

根據訴狀、行車記錄器影片和逮捕報告，38歲的麥克魯爾當天因為頭痛和頭暈，提早下班回家。公路巡警巴恩斯（Jonathan Barnes）看到麥克魯爾車速太慢且偏離車道，於是亮起閃爍燈，試圖截停她。但麥克魯爾繼續緩慢行駛，直到撞上交通圓環，車才停下來。

行車記錄器影片顯示，巴恩斯下車走上前去，拿槍對準麥克魯爾，大聲要求她下車。從影片中可以看到，巴恩斯將麥克魯爾推到警車引擎蓋上，對她上銬，同時指控她躲避警察。

巴恩斯還反覆質問麥克魯爾是否吸毒或飲酒。他問道：「你最後一次使用冰毒是什麼時候？最後一次吸食海洛英是什麼時候？」麥克魯爾回答：「我沒有。我現在思緒很混亂，我覺得很累。」接著，巴恩斯便以涉嫌酒駕或藥駕，以及躲避警察重罪等罪名，逮捕了麥克魯爾。

訴狀稱，儘管發生了車禍，巴恩斯並未呼叫醫護人員到現場，而是將麥克魯爾帶到醫院驗血，但沒有告訴醫院人員麥克魯爾發生了車禍。此外，巴恩斯在他的手寫報告中畫掉了一個詳細說明健康和醫療問題的部分，並標示為「沒有問」。

在驗血報告顯示麥克魯爾體內並無毒物或酒精反應後，巴恩斯將她送往瑟斯頓縣監獄。

訴狀還指出，儘管麥克魯爾入獄後要求協助，而且嘔吐到無法站立，但超過24小時都沒有人理會。范柯克說：「妮可還記得在獄中遭到嘲笑，那些人說她應該再注射一劑。」

范柯克表示，麥克魯爾最終被送往醫院接受緊急腦部手術，在醫院住了17天。

華盛頓州巡警局發言人洛夫提斯（Chris Loftis）表示，他們已收到訴訟通知，巴恩斯尚未受到紀律處分。