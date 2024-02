夏威夷州擬立法 禁止外國人在島上買土地

夏威夷州正面臨住房與無家可歸危機,一項新法案目標為禁止外國人在該州購買土地。(圖截取自電視畫面)

夏威夷州 正面臨住房與無家可歸危機,一項新法案目標為禁止外國人在該州購買土地。提出法案的夏州參議員艾瓦(Sen. Brenton Awa)表示,法案可望解決夏州持續住房危機。

艾瓦告訴當地新聞媒體「KHON-TV」,疫情期間,夏威夷房價在一年之內上漲40萬元,是因為外地人湧入購房,他們帶著現金進來,當地人薪資卻低於這些準備退休的人,無力競爭。

法案內容為購買不動產(real property)或不動產權益(an interest in real property)的當時,買方應提供一份簽名宣誓書,證明買方非外國委託人,否則將受偽證罪處罰。法案將「外國委託人」(foreign principal)定義為「居住在外國且不是美國公民或合法永久居民」(any person who is domiciled in a foreign country and is not a citizen or lawful permanent resident of the United States.)。

居民長期抱怨旅遊業、豪宅與渡假村開發對當地住房的影響,以及缺乏可負擔房屋與租金 問題。根據「夏威夷大學經濟研究機構」數據,夏威夷居民住房成本為全國之冠,比全國平均高出2.5倍。2023年8月,茂宜島 山火燒毀數千間建築物,其中包括許多可負擔房屋,加劇住房危機。

然而,夏州檢察長洛佩茲(Anne Lopez)對法案的「合憲與合法性」(constitutionality and legality)表達擔憂。她指出,法案可能導致州府受到訴訟,並承擔大量財務責任。還可能違反第十四修正案、第五修正案及公平住房法(Fair Housing Act)。

佛羅里達州立法機關通過一項類似法案,並由州長德桑蒂斯(Gov. Ron DeSanits)簽署,但由於相關法律挑戰,該法案有部分受到阻礙。這項法案特別限制非公民或合法永久居民的中國買家,在佛州購買土地。

法案簽署成為法律之後,德桑蒂斯表示,法律主要「抵制中共在佛羅里達的惡性影響」(to counteract the malign influence of the Chinese Communist Party in the state of Florida.)。不過,聯邦上訴法官阿布杜(Nancy Abudu)在裁決中稱,法律「全面禁止中國非公民在該州購買土地」,公然違反第十四修正案中反對歧視的規定。

夏州參議員艾瓦提出法案,則是解決夏威夷住房問題的擬議方案之一。今年1月,州長格林簽署一項緊急公告,與聯邦及縣機構合作,採取措施加快小社區建設,提供無家可歸居民住房。此外,也施行緊急聲明,包括限制租金、食品、水在內等必須物資,趁機哄抬價格。

同時,茂宜市長畢森(Richard Bissen)提議修訂茂宜縣法,短期度假租賃、分時度假與非自住房出租給因8月8日火災而流離失所的茂宜島居民,可豁免繳納房產稅。估值超過100萬元的房產業主,若選擇不將房產出租給災民,房產稅將增加。