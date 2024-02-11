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夏威夷州擬立法 禁止外國人在島上買土地

編譯組╱綜合報導
夏威夷州正面臨住房與無家可歸危機，一項新法案目標為禁止外國人在該州購買土地。(圖截取自電視畫面)
夏威夷州正面臨住房與無家可歸危機，一項新法案目標為禁止外國人在該州購買土地。(圖截取自電視畫面)

夏威夷州正面臨住房與無家可歸危機，一項新法案目標為禁止外國人在該州購買土地。提出法案的夏州參議員艾瓦(Sen. Brenton Awa)表示，法案可望解決夏州持續住房危機。

艾瓦告訴當地新聞媒體「KHON-TV」，疫情期間，夏威夷房價在一年之內上漲40萬元，是因為外地人湧入購房，他們帶著現金進來，當地人薪資卻低於這些準備退休的人，無力競爭。

法案內容為購買不動產(real property)或不動產權益(an interest in real property)的當時，買方應提供一份簽名宣誓書，證明買方非外國委託人，否則將受偽證罪處罰。法案將「外國委託人」(foreign principal)定義為「居住在外國且不是美國公民或合法永久居民」(any person who is domiciled in a foreign country and is not a citizen or lawful permanent resident of the United States.)。

居民長期抱怨旅遊業、豪宅與渡假村開發對當地住房的影響，以及缺乏可負擔房屋與租金問題。根據「夏威夷大學經濟研究機構」數據，夏威夷居民住房成本為全國之冠，比全國平均高出2.5倍。2023年8月，茂宜島山火燒毀數千間建築物，其中包括許多可負擔房屋，加劇住房危機。

然而，夏州檢察長洛佩茲(Anne Lopez)對法案的「合憲與合法性」(constitutionality and legality)表達擔憂。她指出，法案可能導致州府受到訴訟，並承擔大量財務責任。還可能違反第十四修正案、第五修正案及公平住房法(Fair Housing Act)。

佛羅里達州立法機關通過一項類似法案，並由州長德桑蒂斯(Gov. Ron DeSanits)簽署，但由於相關法律挑戰，該法案有部分受到阻礙。這項法案特別限制非公民或合法永久居民的中國買家，在佛州購買土地。

法案簽署成為法律之後，德桑蒂斯表示，法律主要「抵制中共在佛羅里達的惡性影響」(to counteract the malign influence of the Chinese Communist Party in the state of Florida.)。不過，聯邦上訴法官阿布杜(Nancy Abudu)在裁決中稱，法律「全面禁止中國非公民在該州購買土地」，公然違反第十四修正案中反對歧視的規定。

夏州參議員艾瓦提出法案，則是解決夏威夷住房問題的擬議方案之一。今年1月，州長格林簽署一項緊急公告，與聯邦及縣機構合作，採取措施加快小社區建設，提供無家可歸居民住房。此外，也施行緊急聲明，包括限制租金、食品、水在內等必須物資，趁機哄抬價格。

同時，茂宜市長畢森(Richard Bissen)提議修訂茂宜縣法，短期度假租賃、分時度假與非自住房出租給因8月8日火災而流離失所的茂宜島居民，可豁免繳納房產稅。估值超過100萬元的房產業主，若選擇不將房產出租給災民，房產稅將增加。

夏威夷州 租金 茂宜島

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