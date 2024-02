華州州長簽署 將制定AI指南 納入政府運作

為將人工智慧納入政府運作中,華盛頓州州長英斯特簽署行政命令制定指南。(美聯社)

華盛頓州 州長英斯利(Jay Inslee)1月底簽署了一項行政命令,呼籲該州制定人工智慧 指南,以便將人工智慧的好處納入政府運作中。

英斯特發出聲明說:「我們必須以深思熟慮的方式來運用這項強大的工具,這是我們對公眾應盡的責任。」

過去兩年,美國許多州都採取了類似的措施,通常選擇在對私人領域制定限制之前,先由州政府嘗試如何因應生成式人工智慧技術。1月初,馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)簽署了一項行政命令,組成了一個人工智慧內閣,負責為各政府部門使用人工智慧制定適當的防護措施。

英斯利這項行政命令強調了生成式人工智慧的巨大潛力,包括它如何有助語言翻譯、設計程式和管理合約,同時也強調了這類型的創新性科技可能帶來的風險。州長辦公室在一份聲明中說:「一些人工智慧技術仍存在嚴重的品質限制,引發隱私和安全問題,並且已被證明會加劇社會偏見。」

這項行政命令要求華州科技服務部門WaTech與州政府官員合作,就政府該如何取得這項技術、如何監控其使用制定指南。這份指南將建立在拜登 政府2022年的「人工智慧權利法案藍圖」(Blueprint for an AI Bill of Rights)部分原則上。

英斯利希望為政府雇員制定一項人工智慧培訓計畫,來說明這項科技可以如何幫助華州政府的運作,以及它對居民和網路安全可能造成的風險。英斯特呼籲華州各級機關、部落政府、社區成員,就政府部門應如何評估這項科技可能對弱勢社區造成哪些影響,提出最佳作法。

華州隱私長(chief privacy officer)洛克(Katy Ruckle)說:「我們的目標是幫助本州繼續以有利於公眾的方式使用生成式人工智慧,同時在存在嚴重風險的用途周圍設置防護網。」