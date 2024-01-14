觀光直升機噪音惱人… 夏州擬限縮觀光行程

夏威夷火山國家公園限制商業觀光直升機計畫公布，期以降低產生的噪音問題。(圖取自電視畫面)

在夏威夷 火山國家公園上方的吵雜直升機觀光 航程，正面臨重整。一項新設聯邦管理計畫，正透過大幅減少每天允許在火山國家公園上空的旅遊直升機飛行次數，並限制航行路線，期以降低產生的噪音水平。

根據「SFGATE」報導，「國家公園管理局」(National Park Service)與聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)聯手合作，制定國家公園空中觀光旅遊管理計畫(Air Tour Management Plan，簡稱ATMP)，規定細則已於20203年12月20日公布。

根據計畫，國家公園管理局和聯邦航空管理局把每年允許的航空旅行次數從1萬1300次、減少至1548次，將飛行計劃限制在三條特定航線上，並將旅行時間限制在4 小時內，每周僅飛行五天。其約相當於減少91%的商業直升機觀光航程。

ATMP計畫援引2007年在夏威夷火山國家公園進行的一項調查，內容發現「大部分通報聽到火山公園上空飛機聲音的人，皆認為其產生的噪音無法接受或相當惱人，並且表達與飛機聲音關聯的負面情緒或感受。」計畫也指出，觀光直升機噪音對「極度瀕危的夏威夷地區特有物種」(critically endangered Hawaiian endemics)造成影響。

2017年，夏威夷居民與一個名為「夏威夷島與聯盟馬拉馬波諾」(Hawaii Island Coalition Malama Pono)的組織，起訴美國聯邦航空局、要求該機構解決直升機噪音問題。

聯盟創始成員恩斯特(Bob Ernst)是一名牧場主人與農人，住在商業直升機飛行經過路線之下，他認為，儘管ATMP計畫看來似乎是聯盟的勝利，但其仍嫌不足。他期望見到公園上空的直升機航班、完全受到限制。

恩斯特表示，ATMP提案完全不可接受，聯盟不會對此進行和解妥協。他指出，許多有關ATMP計畫的公眾評論顯示，大部分人希望火山國家公園上空禁止飛行(no-fly in the park)。他建議觀光直升機航行路線沿著海岸飛行、而不是在公園上空，「商家不會失去任何業務，仍可帶來顧客。這是廣受歡迎的做生意方法」。

對於居住在火山國家公園附近的其他居民來說，觀光直升機行程一直是持續的干擾，居民奧康諾(Sharon O'Connell)說，她住在飛往阿卡卡瀑布州立公園 (Akaka Falls State Park)觀光航線之下，希望這些直升機能夠遠離。