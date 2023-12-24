夏州州長擬徵遊客「綠費」補稅收 州議會質疑

夏威夷州長格林(左二) 提議對遊客徵收「綠費」來預防野火。(美聯社)

夏威夷的茂宜島(Maui)今年8月經歷的大野火，致使州政府下年度必須耗用5億元來重建社區與補償死難者家屬。去年才上任的州長格林(Josh Green)日前提出的192億元下年度預算 中，他再度提議對遊客徵收「綠費」(green fee，又稱環保費)來預防與撲滅野火。但州議會領導人隨即給他澆冷水。

夏威夷的下一個會計年度起於明年7月1日，這是格林上任以來的第一次預算提議，面臨許多重大挑戰他可謂任重道遠。格林先前提出過綠費，但州議會卻沒有跟進。今年夏威夷的稅收比預測的少，但格林強調他還是要給有工作的家庭進行減稅(tax breaks for working families)，這是他競選時所下的承諾。

格林表示，夏威夷州 必須在旅遊方面多得到5000萬元的稅收，一種方式是徵收綠費，讓每位遊客出一份，如果州議會不通過綠費措施，那麼就必須在目前已徵收的旅館稅和度假出租屋稅上面加徵，才能達到多收到5000萬元的目標。

格林做宣布的當天，州眾議會議長佐木(House Speaker Scott Saiki)對徵收綠費表示質疑。佐木認為確實有必要收到稅金來預防與撲滅野火，但州議會在2021年才通過了旅館稅和度假出租屋稅的上調，再多收費用可能會讓外來遊客卻步，反而對夏威夷的旅遊業造成打擊。夏威夷州也有住房奇缺和遊民眾多的問題，格林提出的預算中也有興建廉價住宅與安置遊民問題的經費。

夏威夷旅館與觀光 協會(Hawaii Lodging and Tourism Association)執行長哈尼曼(Mufi Hannemann)表示，他反對再調高旅館稅，也不贊成對每位遊客都徵收綠費。他認為在某些特定的觀光景點對遊客徵收綠費是可行的，遊客如果不願意繳綠費，就不要去那些景點，至少應該讓人有些選擇。