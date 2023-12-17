人口普查新數據：西雅圖都會最窮區 中國城國際區

2022年人口普查的資訊逐步公布，數據指出西雅圖都會區最富與最窮的區域。（電視新聞截圖）

2022年人口普查 的資訊逐步公布，剛發表的數據指出西雅圖 都會區最富與最窮的區域，西雅圖東邊有幾個城市是居民收入中間值最高的區，如果不把大學區 的學生居民算進去，最窮的區竟然是中國城國際區一帶。

大規模的人口普查是每十年進行一次，但小規模的普查是每年都做。人口普查局在9月份公布了2022年西雅圖都會區的居民收入中間值(median income)，比起全國的7萬4750元，西雅圖的11萬5000元多出54%，代表西雅圖都會區是比較富裕的。

本月份人口普查局又公布了人口普查街區(census tracts)的收入中間值，在西雅圖都會區，哪裡是最富的街區、那裡是最窮的街區呢？西雅圖位於國王縣(King County)的最西端，與全美國多數大城市一樣，都市內通常不是富人居住的地方。郊區才是高收入居民選擇購屋定居的地點。

西雅圖的西邊是海，所以郊區好城市大多在西雅圖的東邊(Eastside)，但西邊海灣裡的莫瑟島(Mercer Island)也是很貴的區。國王縣有將近500個人口普查街區，其中有九個是居民收入中間值在25萬元以上的，這是最高的界定範圍，因此看不出九個中究竟誰是第一。

這九個街區是在亞洛點(Yarrow Point)、克萊德岡(Clyde Hill)、貝爾維尤(Bellevue)的部分地區、莎瑪米許(Sammamish)、北瑞德蒙(North Redmond)、英國人岡(English Hill)的東區，以及莫瑟島的大多數地區。

最窮的區是在大學區，不過這不該視為常態，畢竟學生不是沒有收入就是收入極低，譬如在華盛頓大學的西邊，收入中間值只有1萬9400元，這裡的居民平均年齡是19歲，100%的居民都是租屋的學生。

如果不算大學生的區，西雅圖都會區最窮的是中國城國際區(Chinatown International District)和耶斯勒梯田區(Yesler Terrace area)，居民的收入中間值是3萬6900元。