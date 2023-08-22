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夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

編譯周辰陽／即時報導
美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）
美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷州茂宜島日前發生了災難性野火，拉海納鎮（Lahaina Town）沿海地區幾乎全毀，但網路上瘋傳一張照片顯示，有棟紅色屋頂房子似乎毫髮無傷，跟周圍化為廢墟的街坊成了鮮明對比，就連屋主都不知道為何他們的家倖免於難。

BBC報導，這棟奇蹟式躲過火災的木造房屋位於拉海納鎮臨海街（Front Street），有一百年歷史。當茂宜島野火的消息傳來時，屋主米利金夫婦正在美國東北部麻州旅行。兩人得知整個社區都陷入大火，自家房子很可能被燒毀，隔天早上的空拍畫面卻顯示，他們那個有著紅屋頂的家完好無損。

先生崔普（Trip Millikin）告訴當地新聞網站「Honolulu Civil Beat」，照片「看上去像是假造的修圖」。崔普跟太太多拉（Dora Atwater Millikin）不確定究竟是什麼因素救了房子，但崔普坦承，看到鄰居房子全毀只有自家沒事，「我們開始哭，我覺得很內疚，我們仍覺得很內疚」。

根據報導，米利金夫婦兩年前買下了這個有著百年歷史的物業，但房子年久失修，所以他們設法加以翻修，將原來的瀝青屋頂換成了金屬材質，並且用河石包圍房屋，還清理了周邊的葉子，可能正是這些措施讓房屋躲過大火。

不過，米利金夫婦表示，這些工程的目的並不是防火。多拉太太告訴洛杉磯時報，「這仍是一棟百分之百的木造房屋，所以我們並沒有讓房子更耐火或做了其他什麼處理」。

多拉太太表示，當大火燃燒時，大塊的木頭會擊中屋頂，「如果是瀝青屋頂就會著火，否則也會從屋頂掉下來，接著點燃房子周圍的樹葉」。她還說，他們的房子跟鄰居房子的距離可能也起了緩衝作用。

米利金夫婦表示，他們希望在拉海納鎮安全時回去，回去之後計畫把房子提供給失去家園的人居住。多拉太太說，「很多人死了，這麼多人失去了一切，我們需要互相照顧與重建」。

茂宜島 夏威夷州 麻州

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