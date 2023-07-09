被美非法占領逾129年？ 夏威夷原住民仍在等待獨立

夏威夷Ali'iolani Hale宮殿建於1874 年，目前是夏威夷最高法院的所在地。建築物前雕像是夏威夷王國開創者卡美哈梅哈一世國王(Kamehameha I)。(Getty Images)

在夏威夷 ，7月4日對部分居民來說，並非一個歡慶的日子，因為這一天也是一群商人於1894年宣布夏威夷群島成為夏威夷共和國的日子，隨後還囚禁女王莉莉歐卡拉尼(Queen Liliuokalani)。在此之後，夏威夷於1959年8月21日成為美國第50州，不再是夏威夷王國或夏威夷共和國；1960年7月4日，是夏威夷被選為增加至美國國旗上第50顆星的日子。

前夏威夷共和國(Nation of Hawaii)外交部長暨第二副總統賈西 亞(John Garcia)表示，7月4日是阿羅哈艾納戰士不再與夏威夷人民同在的痛苦提醒，也是祖先以及為抵抗美國占領而奮鬥的夏威夷人民後裔的恥辱。

自1893年夏威夷王國被推翻以來，夏威夷各個政治實體持續為恢復夏威夷控制權而進行抗爭。不過，夏威夷大學專門研究夏威夷憲政與國際關係的政治學家塞伊(Keanu Sai)表示，夏威夷人並非爭奪主權，自19世紀以來，夏威夷早已是一個主權獨立的國家。

夏威夷許多政治實體反對美國長期占領，這些團體的聲明獲得美國政府支持。1993年，美國國會在「道歉決議」(Apology Resolution)承認自己的錯誤行為，該年是夏威夷王國被推翻100周年，時任總統柯林頓簽署該協議，承認夏威夷原住民 從未放棄主權。對夏威夷王國政府來說，決議是夏威夷從未停止作為一個主權國家的又一個證據。

塞伊認為，美國扼殺了夏威夷人民的民族意識。1906年，夏威夷群島上開始有一種虛假陳述，透過所謂美國化實現非國家化，祖父母一代被迫相信他們是美國人、需要說英文，學習美國歷史，夏威夷王國的民族意識被抹去，學校所教導的內容讓謊言變成真理。

賈西亞表示，夏威夷民族一直維護其獨立性，採取一切必要措施建立團結人民所需的政治、經濟、社會與文化認同，首先從主權獨立的心態開始，各個政治組織正積極發展國際關係。

他指出，當1778年第一批歐洲人來到夏威夷之前，夏威夷原住民生活在一個高度組織化、自給自足、持續存在的社會體系中，以公共土地保有權為基礎，具有複雜語言、文化與宗教。夏威夷王國在法律上與任何其他國家一樣是主權獨立國家，美國從未併吞夏威夷，並且已非法占領夏威夷超過129年。