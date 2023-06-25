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夏州廣府人聯誼會換屆 何富翔蟬聯會長

僑社記者／王鏡平報導
夏威夷廣府人聯誼會換屆選舉結果出爐，由現任會長何富翔高票蟬聯。（僑社記者王鏡平／攝影）
夏威夷廣府人聯誼會換屆選舉結果出爐，由現任會長何富翔高票蟬聯。（僑社記者王鏡平／攝影）

6月17日夏威夷麗晶酒家高朋滿座，晚上六點正迎來了「美國夏威夷廣府人聯誼會」換屆選舉暨晚宴。期間美國廣府人聯誼會在選舉新屆領導前，先選舉了夏威夷廣州同鄉會會長一職。

廣府人聯誼會是由廣州同鄉會、良都會館、五邑海外聯誼會、東莞同鄉會、清遠同鄉會五個會館聯合組成，會章中明定，每個會長都自然成為廣府人聯誼會的副會長，總會長一職則由五個會長中遴選一位代表出任。

當晚選舉結果再度由廣州同鄉會會長何富翔先生蟬聯美國夏威夷廣府人聯誼會會長，任期三年。何富翔也是夏威夷廣府人聯誼會的創始會長，此次再度以97%得票率蟬聯第二屆正會長。其餘四位副會長分別為良都會館會長馬彼得、五邑海外聯誼會會長何慶任、東莞同鄉會會長謝錦輝以及清遠同鄉會會長黃志毅。

廣州同鄉會是廣府人聯誼會的砥柱，擁有眾多會員，成立於2010年8月。二年一次換屆選舉，2017年改為三年換屆選舉，因疫情關係本該2020年的選舉推遲到了今年。

選舉按規章法定的人數進行，廣州同鄉會今次選出了第六屆委員會，任期從2023到2026年，第三、四、五屆會長何富翔以99%得票蟬聯第六屆正會長一職。

廣州同鄉會職員名單：第一副會長鍾國君、第二副會長謝航、第三副會長董則睿、秘書長陳志雄、中文秘書陳倚文、英文秘書趙天成、組織委員鍾潤添、文娛委員黎富強、福利委員李炳寧、財務歐陽艷婷。

大會期間會員們紛紛詢問何富翔會長今年什麼時候可以組織大家去活動，何富祥表示，世界廣府人總會已擬年11月舉辦世界肯廣府人懇親大會，屆時會通告會員組織夏威夷代表團出席，至於會員有其他旅遊規劃的會員與親友，歡迎去夏威夷八達旅行社查詢及代為安排，電話是（808）524-6281。

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